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Италия
01 июня 2025, 17:30 | Обновлено 01 июня 2025, 19:20
3450
0

Игрок Интера выдвинул ультиматум. Футболист готов покинуть клуб

Давиде Фраттеззи не хочет играть под руководством Симоне Индзаги

01 июня 2025, 17:30 | Обновлено 01 июня 2025, 19:20
3450
0
Игрок Интера выдвинул ультиматум. Футболист готов покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Фраттеззи

Центральный полузащитник миланского «Интера» Давиде Фраттеззи готов покинуть коллектив, если команду в дальнейшем будет тренировать Симоне Индзаги.

Согласно информации источника, футболист возмутился из-за решения тренера оставить его на скамейке запасных в финале Лиги чемпионов, в котором «змеи» проиграли ПСЖ (0:5).

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года, однако Давиде стремится рассмотреть варианты трансферов уже этим летом. Кандидатурой футболиста заинтересовался новоиспеченный чемпион Серии А – «Наполи».

В этом сезоне Фраттеззи отыграл 47 поединков, в которых оформил семь голов и две результативные передачи.

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Давиде Фраттези Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Симоне Индзаги
Андрей Витренко Источник: La Gazzetta dello Sport
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