Источник: новичок УПЛ может остаться без опытного игрока
31-летний Роман Гагун рассматривает вариант ухода из клуба
Фланговый защитник Роман Гагун в ближайшее время может покинуть расположение клуба «Кудровка», которая будет играть в Украинской Премьер-лиге со следующего сезона.
По информации статистического портала Transfermarkt, контракт футболиста с «Кудровкой» уже завершился. Нового соглашения стороны не подписали.
Роман представляет цвета «Кудровки» с зимы 2024 года. Сейчас защитнику удалось отыграть 26 матчей, в которых оформил один ассист.
Напомним, что «Кудровка» оформила переход бывшего игрока «Левого Берега».
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