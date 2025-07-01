Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: новичок УПЛ может остаться без опытного игрока
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 13:58 | Обновлено 01 июля 2025, 14:02
374
0

Источник: новичок УПЛ может остаться без опытного игрока

31-летний Роман Гагун рассматривает вариант ухода из клуба

01 июля 2025, 13:58 | Обновлено 01 июля 2025, 14:02
374
0
Источник: новичок УПЛ может остаться без опытного игрока
Instagram. Роман Гагун

Фланговый защитник Роман Гагун в ближайшее время может покинуть расположение клуба «Кудровка», которая будет играть в Украинской Премьер-лиге со следующего сезона.

По информации статистического портала Transfermarkt, контракт футболиста с «Кудровкой» уже завершился. Нового соглашения стороны не подписали.

Роман представляет цвета «Кудровки» с зимы 2024 года. Сейчас защитнику удалось отыграть 26 матчей, в которых оформил один ассист.

Напомним, что «Кудровка» оформила переход бывшего игрока «Левого Берега».

По теме:
Полный календарь УПЛ. Сезон стартует 2 апреля, в 2025 году будет 16 туров
Стало известно, в каких турах Динамо и Шахтер встретятся в УПЛ 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. Кадровая чистка. Металлист 1925 покинули 5 футболистов
Роман Гагун Кудровка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Андрей Витренко Источник: Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
Теннис | 30 июня 2025, 21:03 10
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025

Аманда Анисимова размазала на корте Юлию Путинцеву и вышла во второй раунд мейджора

Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Бокс | 01 июля 2025, 08:18 2
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа

Реванш состоится на Уэмбли 19 июля

ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
Бокс | 01.07.2025, 00:25
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ВИДЕО. Первые эмоции Алонсо от тренерства в Реале: «Я счастлив»
Футбол | 01.07.2025, 14:44
ВИДЕО. Первые эмоции Алонсо от тренерства в Реале: «Я счастлив»
ВИДЕО. Первые эмоции Алонсо от тренерства в Реале: «Я счастлив»
Трансферная стоимость Мудрика может упасть до нуля. Как такое возможно?
Футбол | 01.07.2025, 09:03
Трансферная стоимость Мудрика может упасть до нуля. Как такое возможно?
Трансферная стоимость Мудрика может упасть до нуля. Как такое возможно?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
29.06.2025, 08:48 1
Футбол
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
29.06.2025, 20:27 25
Волейбол
ЯСТРЕМСКАЯ: «Мне все равно, что она взяла Ролан Гаррос, что она 2-я в мире»
ЯСТРЕМСКАЯ: «Мне все равно, что она взяла Ролан Гаррос, что она 2-я в мире»
29.06.2025, 20:25 1
Теннис
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
30.06.2025, 14:05
Футбол
У ПСЖ проблемы с продажей Сафонова. Известно, что пошло не так
У ПСЖ проблемы с продажей Сафонова. Известно, что пошло не так
29.06.2025, 13:43 9
Футбол
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
30.06.2025, 19:12 2
Теннис
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
29.06.2025, 22:12 25
Волейбол
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
29.06.2025, 21:27 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем