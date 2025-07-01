Источник: новичок УПЛ может остаться без опытного игрока

Фланговый защитник Роман Гагун в ближайшее время может покинуть расположение клуба «Кудровка», которая будет играть в Украинской Премьер-лиге со следующего сезона.

По информации статистического портала Transfermarkt, контракт футболиста с «Кудровкой» уже завершился. Нового соглашения стороны не подписали.

Роман представляет цвета «Кудровки» с зимы 2024 года. Сейчас защитнику удалось отыграть 26 матчей, в которых оформил один ассист.

Напомним, что «Кудровка» оформила переход бывшего игрока «Левого Берега».