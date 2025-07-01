Пономарев рассказал, доволен ли он селекционной работой ЛНЗ

Новый главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от первых занятий своих подопечных.

«Пока что футболисты очень ответственно относятся к каждой тренировке. Это не может не радовать, ведь именно на стартовом этапе подготовки основное внимание уделяется закладке фундамента физической кондиции. Для меня это очень важно, потому что я хочу, чтобы игра ЛНЗ стала, прежде всего, более интенсивной.

Именно в этом аспекте было главное отличие игрового стиля ЛНЗ и «Руха», который я возглавлял ранее. И еще в поиске свободного пространства между линиями, хромала и реализация. Но поскольку в ЛНЗ хватает качественных исполнителей, добавьте сюда еще квалифицированную группу новобранцев, то, надеюсь, что совместными усилиями действия команды станут более динамичными и агрессивными в завершающей стадии.

Как я оцениваю проведенную клубом селекционную работу в межсезонье? Практически всех потенциальных новичков, которых я хотел видеть в команде, подписали. Еще продолжаются переговоры только по переходу вратаря «Руха» Дмитрия Ледвия, который тренируется с нами уже несколько дней. По нему конкретика должна появиться в ближайшее время. А уже 2 июля спаррингом с «Викторией» открываем программу контрольных поединков. Будет возможность убедиться, меняется ли игровой стиль ЛНЗ, какие позиции нуждаются в усилении. Еще есть возможность внести коррективы».

Ранее сообщалось о том, что украинский вингер Владислав Наумец покинул расположение ЛНЗ, получив статус свободного агента.