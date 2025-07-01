Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пономарев рассказал, доволен ли он селекционной работой ЛНЗ
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 13:18 |
481
0

Пономарев рассказал, доволен ли он селекционной работой ЛНЗ

Черкасский клуб 2 июля проведет первый спарринг

01 июля 2025, 13:18 |
481
0
Пономарев рассказал, доволен ли он селекционной работой ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Новый главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от первых занятий своих подопечных.

«Пока что футболисты очень ответственно относятся к каждой тренировке. Это не может не радовать, ведь именно на стартовом этапе подготовки основное внимание уделяется закладке фундамента физической кондиции. Для меня это очень важно, потому что я хочу, чтобы игра ЛНЗ стала, прежде всего, более интенсивной.

Именно в этом аспекте было главное отличие игрового стиля ЛНЗ и «Руха», который я возглавлял ранее. И еще в поиске свободного пространства между линиями, хромала и реализация. Но поскольку в ЛНЗ хватает качественных исполнителей, добавьте сюда еще квалифицированную группу новобранцев, то, надеюсь, что совместными усилиями действия команды станут более динамичными и агрессивными в завершающей стадии.

Как я оцениваю проведенную клубом селекционную работу в межсезонье? Практически всех потенциальных новичков, которых я хотел видеть в команде, подписали. Еще продолжаются переговоры только по переходу вратаря «Руха» Дмитрия Ледвия, который тренируется с нами уже несколько дней. По нему конкретика должна появиться в ближайшее время. А уже 2 июля спаррингом с «Викторией» открываем программу контрольных поединков. Будет возможность убедиться, меняется ли игровой стиль ЛНЗ, какие позиции нуждаются в усилении. Еще есть возможность внести коррективы».

Ранее сообщалось о том, что украинский вингер Владислав Наумец покинул расположение ЛНЗ, получив статус свободного агента.

По теме:
Полный календарь УПЛ. Сезон стартует 2 апреля, в 2025 году будет 16 туров
Стало известно, в каких турах Динамо и Шахтер встретятся в УПЛ 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. Кадровая чистка. Металлист 1925 покинули 5 футболистов
Виталий Пономарев Дмитрий Ледвий ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хейт в адрес Динамо: плюсы и минусы
Футбол | 01 июля 2025, 13:01 5
Хейт в адрес Динамо: плюсы и минусы
Хейт в адрес Динамо: плюсы и минусы

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – об особенностях критики популярного клуба

СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
Теннис | 30 июня 2025, 22:49 1
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось

Элина прокомментировала победу над Анной Бондар в первом раунде Уимблдона-2025

Не только Нойер. Наиболее вовлеченные в подготовку атак вратари Европы
Футбол | 01.07.2025, 14:34
Не только Нойер. Наиболее вовлеченные в подготовку атак вратари Европы
Не только Нойер. Наиболее вовлеченные в подготовку атак вратари Европы
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
Теннис | 30.06.2025, 21:03
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
Футбол | 30.06.2025, 17:10
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
29.06.2025, 21:27 3
Футбол
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
29.06.2025, 19:23 18
Бокс
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
30.06.2025, 08:34 2
Футбол
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
29.06.2025, 22:12 25
Волейбол
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
01.07.2025, 07:51 1
Бокс
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
30.06.2025, 14:05
Футбол
ЛНЗ подписал сына легенды Карпат, выступающего за сборную Украины U-17
ЛНЗ подписал сына легенды Карпат, выступающего за сборную Украины U-17
29.06.2025, 08:42 3
Футбол
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
30.06.2025, 19:12 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем