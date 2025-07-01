ОФИЦИАЛЬНО: Новичок УПЛ попрощался с тренером вратарей

«Эпицентр» ведет подготовку к первому в своей истории сезону в УПЛ. Команда работает на учебно-тренировочных сборах и просматривает потенциальных новичков.

В тренерском штабе клуба произошли изменения. «Эпицентр» заявил о прекращении сотрудничества с тренером вратарей Вадимом Боженко.

«Футбольный клуб «Эпицентр» благодарит Вадима Боженко за многолетнее сотрудничество, его опыт и самоотдачу. Желаем Вадиму Владиславовичу успехов в дальнейшей тренерской деятельности!», – написала пресс-служба «Эпицентра».

Вадимом Боженко присоединился к «Эпицентру» в 2020 году. С тех пор специалист отвечал за работу и развитие голкиперов.

Ранее сообщалось, что «Эпицентр» в контрольном матче разгромил винницкую Ниву».