ОФИЦИАЛЬНО: Новичок УПЛ попрощался с тренером вратарей
«Эпицентр» завершил сотрудничество с Вадимом Боженко
«Эпицентр» ведет подготовку к первому в своей истории сезону в УПЛ. Команда работает на учебно-тренировочных сборах и просматривает потенциальных новичков.
В тренерском штабе клуба произошли изменения. «Эпицентр» заявил о прекращении сотрудничества с тренером вратарей Вадимом Боженко.
«Футбольный клуб «Эпицентр» благодарит Вадима Боженко за многолетнее сотрудничество, его опыт и самоотдачу. Желаем Вадиму Владиславовичу успехов в дальнейшей тренерской деятельности!», – написала пресс-служба «Эпицентра».
Вадимом Боженко присоединился к «Эпицентру» в 2020 году. С тех пор специалист отвечал за работу и развитие голкиперов.
Ранее сообщалось, что «Эпицентр» в контрольном матче разгромил винницкую Ниву».
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