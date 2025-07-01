Новый тренер Шахтера: «Игроки будут меня ненавидеть, но потом...»

Новый тренер донецкого «Шахтера» Утку Алемдароглу, который будет отвечать за физическую подготовку «горняков», рассказал о старте учебно-тренировочных сборов.

– Не могли бы вы представиться и рассказать нам что-нибудь о своем опыте, а также об обязанностях в «Шахтере»?

– Я являюсь профессором Университета Памуккале в Турции, являюсь специалистом по спортивной подготовке около 20 лет. Работал в нескольких клубах, последним из которых был Эюпспор, но на этом пути я также побывал в таких командах, как Трабзонспор и молодежная сборная Турции. Моя главная обязанность – улучшить спортивные результаты игроков этой команды. Так что конкретная картина такова.

– Какое это чувство – быть частью «Шахтера»?

– Это очень увлекает, и я действительно рад быть здесь, потому что «Шахтер» – это не только большой клуб в Украине, но и легендарная команда в Европе, которая выигрывала Кубок УЕФА в своей истории. Я был очень рад присоединиться к «Шахтеру». Когда мы приехали сюда, нас очень хорошо приняли: мы знали, что здесь встретим семью, но увидели это и в реальной жизни, поэтому я благодарен за это.

– В первый день, когда Арда Туран представил вас нашим игрокам, он сказал, что все футболисты вас ненавидят. Можете ли вы, пожалуйста, прокомментировать это?

– Эта ненависть – общая судьба специалистов по спортивной подготовке, потому что мы очень интенсивно и мощно работаем во время межсезонья. Да, в этот период они могут нас ненавидеть, но я думаю, что в долгосрочной перспективе мы полюбим друг друга. Но то, что сказал Арда Туран, – это ненависть, которая может быть типичной в течение этого первого межсезонья, и я надеюсь, что они будут любить меня в будущем.

– Какие ваши основные требования к игрокам и на чем вы акцентируете внимание во время тренировок?

– Обычно у нас две цели: максимально выкладываться на поле и в спортзале и хорошо проводить время за их пределами. Но, думаю, мы тоже объединяли это, потому что пытались сделать так, чтобы они хорошо проводили время и на поле. Тренировки тяжелые, я знаю, но мы добавили немного веселья к ним. В течение сезона мы также будем так работать, поэтому первые несколько дней тяжело, но в будущем станет лучше.

– Если говорить о физической форме, то какой «Шахтер» вы хотите видеть в первой официальной игре и в течение этого сезона?

– Дело в том, что у нас здесь другие условия: мы начинаем сезон очень рано, потому что играем первый официальный поединок 10 июля, но хорошо то, что вся команда вернулась из отпуска в отличной форме. Мы выполнили тест – тест на физическую подготовку – и результаты показывают, что все в хорошем состоянии. Будем совершенствоваться. Поэтому я должен подчеркнуть, что у нас есть долгий перерыв в середине сезона. Если мы дойдем до нее с хорошей физической подготовкой, станем еще лучше.

– Какие ваши основные цели вместе с «Шахтером»?

– У нас есть мечты. Мы приехали сюда, чтобы осуществить эти мечты. Это нелегко, мы вдали от наших семей, наших детей, нашей страны, но есть одна причина: у нас есть мечты, и мы идем за ними. Наша главная цель – снова выиграть еврокубок, но чтобы попасть туда, у нас есть еще один шаг – чемпионат Украины. Итак, если вы спросите, какая моя первая цель – это снова выиграть чемпионат Украины.