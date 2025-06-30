Андрей ПЯТОВ: «Видите, что случилось: третье место – это показатель»

28 июня свой 41-й день рождения отметил знаменитый вратарь, а ныне тренер вратарей «Шахтера» Андрей Пятов.

– С какими ощущениями и эмоциями ты входишь в новый год своей жизни?

– Я уже привык к тому, что почти все мои дни рождения проходят на сборах, с футбольной семьей. Очень рад, что нахожусь здесь, в клубе «Шахтер» – это для меня большая семья, мое большое сердце. Так что я рад, что продолжаю работать, давать что-то нашим молодым перспективным вратарям, и рад быть в семье.

– Какие цели и планы у тебя на этот год?

– Главное, чтобы команда побеждала – у нас всегда только такие цели. В «Шахтере» это как ДНК – только победы. Поэтому я понимаю: должен делать все, что от меня зависит, чтобы наши вратари держали тот высокий уровень, который клуб показывает последние 15–20 лет.

– Как тебя поздравили в коллективе? Может, кто-то из игроков или тренеров что-то веселое говорил?

– Ну, конечно, без юмора в футболе не бывает, поэтому ребята хоть и молодые, но тоже где-то могут подколоть. Сегодня у них была очень хорошая беговая работа, и я благодарен главному тренеру и всему штабу за такой подарок для меня: я стоял и смотрел, как ребята бегают, а сам ничего не делал.

– Кстати, о новом тренерском штабе, о главном тренере: что можешь сказать о совместной работе, что нового они внесли в тренировочный процесс?

– Каждый тренер – это индивидуальность, и его штаб – это, как говорится, его сила. Я уважаю каждого тренера, с которым работал. И сейчас очень легко, могу так сказать, вошел в этот тренерский состав: они меня уважают, что приятно, и я уважаю всех – начиная от главного тренера и до каждого помощника. И мой коллега, тренер вратарей Эмрах – мы с ним хорошо поладили, а главное, что у нас схожие идеи. Легче вливаться в коллектив, когда есть одна общая идея, общее направление – а у нас, тренеров вратарей, очень схожие взгляды на работу.

– Какие основные требования Арды Турана и в частности ваши к игрокам?

– Что касается главного, то ему нужен драйв. Как говорится, футбол – он живой, и тут нужно на каждом сантиметре поля завоевывать свою уверенность и индивидуальность, показать, что это моя зона. И тренер хочет донести это до игроков: что они должны за свое любимое дело умирать на поле. В наше время есть игроки, которые считают, что они ничего не должны делать, а только играть в футбол, но футбол такой, что если ты не показываешь силу, не демонстрируешь желание чего-то достичь – ты не будешь завоевывать высокие места.

– Какой вы хотите видеть команду в первом официальном матче, а также в сезоне?

– Голодной. Голодной до трофеев, до своей игры, до побед. Потому что «Шахтер» всегда был такой машиной для побед, мы доминировали и доминируем последние 15–20 лет, но вы же видите, что произошло: третье место – это показатель. Так что мы должны задуматься и снова быть голодными до побед, чтобы такого больше не случалось.

– Поскольку у тебя сегодня день рождения, хотим спросить: какое твое самое заветное желание?

– Я много думал об этом сегодня, но понял, что у всех нас одно желание – это мир. И хотелось бы поблагодарить тех ребят, которые защищают нас и дают возможность верить в будущее и верить, что мы и наши дети сможем праздновать дни рождения. В том числе я знаю многих из тех, кто сейчас на нуле, поэтому низкий поклон нашим защитникам и спасибо им.