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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 12:44 | Обновлено 01 июля 2025, 12:47
267
0

Три года сотрудничества. Верес разорвал партнерство с титульным спонсором

Ровенский клуб попрощался с букмекерской конторой VBET

01 июля 2025, 12:44 | Обновлено 01 июля 2025, 12:47
267
0
Три года сотрудничества. Верес разорвал партнерство с титульным спонсором
НК Верес

Представитель Украинской Премьер-лиги, «Верес» Ровно, объявил о прекращении сотрудничества с титульным партнером VBET, являющимся букмекерской конторой.

Стороны проработали вместе три сезона, подписав договор о партнерстве летом 2022 года.

«НК Верес Ровно искренне благодарит VBET Ukraine за сотрудничество - продолжительностью в три сезона! Это было действительно насыщенное, интересное и эмоционально яркое время.

Вместе мы прошли много захватывающих моментов, мощных эмоций и моментов единения.

И вместе мы поняли, что футбол - это больше чем игра! Спасибо, VBET Ukraine», – написал «Верес».

Ранее президент «Вереса» Иван Надеин объявил цели на предстоящий сезон.

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Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу VBET спонсоры
Андрей Витренко Источник: ФК Верес
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