Три года сотрудничества. Верес разорвал партнерство с титульным спонсором

Представитель Украинской Премьер-лиги, «Верес» Ровно, объявил о прекращении сотрудничества с титульным партнером VBET, являющимся букмекерской конторой.

Стороны проработали вместе три сезона, подписав договор о партнерстве летом 2022 года.

«НК Верес Ровно искренне благодарит VBET Ukraine за сотрудничество - продолжительностью в три сезона! Это было действительно насыщенное, интересное и эмоционально яркое время.

Вместе мы прошли много захватывающих моментов, мощных эмоций и моментов единения.

И вместе мы поняли, что футбол - это больше чем игра! Спасибо, VBET Ukraine», – написал «Верес».

Ранее президент «Вереса» Иван Надеин объявил цели на предстоящий сезон.