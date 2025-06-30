Президент Вереса озвучил амбициозную цель для клуба на сезон

Президент «Вереса» Иван Надеин выразил надежду, что на домашние матчи команды будет приходить много болельщиков:

«У нас амбициозная цель – сделать «Верес» самым посещаемым клубом УПЛ в этом сезоне. Именно такую цель мы ставим перед собой и перед фанатами, поэтому приглашаю всех приходить на футбол.

Сейчас мы в тройке лидеров по посещаемости, наши конкуренты – «Динамо», «Карпаты» и «Полесье». Думаю, эта борьба останется примерно такой же, и наша задача – занять здесь первое место.

У нас есть квота, которая до сих пор не выбирается. На мой взгляд, здесь важно объединить болельщиков. Мы планируем запускать разные программы, стимулировать посещаемость, организуем шаттлы из регионов – Дубно, Костополь, Вараш, Березно.

С помощью Верес-шаттла часть фанатов сможет легко добраться на матчи, посмотреть игру и вернуться назад. Мы сотрудничаем со школами, работаем с детьми. Считаю, что этот сезон будет ярким в этом плане. Мы точно сделаем всё, чтобы квота была полностью заполнена».