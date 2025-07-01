«Я его очень люблю». Пресс-конференция Тудора перед игрой с Реалом

Хорватский тренер туринского «Ювентуса» Игор Тудор дал пресс-конференцию перед матчем 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Реалом»:

«В такой стране, как наша, с населением менее 4 миллионов человек, такой человек (прим. – Модрич) рождается в Хорватии раз в 300 лет. Он – гордость всей страны, потому что он великий игрок, но как человек он такой же, как все – возможно, люди этого не знают. Я его очень люблю. Надеюсь, он будет продолжать получать удовольствие, ведь ему всего 40».

«Я увидел командную работу, усилия, команду «Реала. Нас ждет сложный матч, мы тщательно его проанализируем. Не стоит говорить о игроках. Я очень уважаю их, но говорю своим игрокам, что в конечном итоге это лучшие матчи. Все хотят победить «Реал». К этому нужно относиться именно как к возможности, с концентрацией, но и с мужеством».

«Мы очень уважаем эту команду, которая всегда хорошо выступала в этих турнирах на протяжении последних 10 лет, во всех соревнованиях. Мы хотим пройти дальше, мы хотим сыграть на своем уровне. Мы готовимся как можно лучше, а там посмотрим, что будет».

«Завтра будет новая игра. Нам предстоит встретиться с сильным соперником, и это не лучший вариант, который нам мог достаться. Мы должны верить, стараться изо всех сил, чтобы пройти в следующий раунд. Мы должны верить, бегать быстро, жертвовать собой, не допускать ошибок и нам должно немного повезти. Я верю, а там посмотрим, что будет».

Матч между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 1 июля в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо дал пресс-конференцию перед игрой с «Реалом».