«Он будет важен». Пресс-конференция Алонсо перед матчем с Ювентусом

Испанский коуч мадридского «Реала» Хаби Алонсо дал пресс-конференцию перед матчем 1.8 финала клубного чемпионата мира с туринским «Ювентусом»:

– О стадии плей-офф

– В каждом чемпионате мира, после завершения группового этапа, все решается в одной игре. Завтра мы играем против сильной команды, и она потребует от нас многого. Футбол, менталитет и концентрация. Мы много работали, и все готово.

– О том, что этот матч станет для него первым испытанием

– Нет. Это совсем другой матч, потому что он решающий, а турнир очень важный. Но нет. Это просто очень важный матч.

– О Килиане Мбаппе

– Он в порядке. Мы общаемся каждый день. Он чувствует себя лучше. Завтра утром поговорим и примем решение.

– О том, что Давиде Анчелотти назвал его вторым лучшим тренером после Карло

– У меня очень хорошие отношения с ним, потому что мы дважды работали вместе. Я ему благодарен. Я с большим честью и гордостью принимаю эстафету от Анчелотти. Я благодарю его за это. Это новый проект, следующий за великолепным периодом... а время покажет, что будет дальше.

– О том, что Анчелотти сосредоточен на победах, а не на развитии молодых игроков

– Первая задача — побеждать. А как это сделать, с помощью игроков основного состава или из «Кастильи», мы решим позже. Но эта молодежная академия всегда показывала хорошие результаты, у нее есть потенциал, и она должна занять свое место. Хотя «Реал Мадрид» — очень требовательный клуб, и победы для него обязательны, конечно.

– О Родриго Гоесе

– После матчей я стараюсь подойти ко всем, кого встречаю, в том числе и к Родриго. Он будет важен. В таких чемпионатах те, кто выходит в стартовом составе, могут быть не менее важны, чем те, кто выходит на замену. И здесь все настроены позитивно. Родриго тоже. Кто будет играть, решу я.

– О Дани Карвахале и Эдере Милитао

– «И Дани, и Эдер будут в составе завтра. Это будет важно для них и для команды. Запасные игроки играют очень важную роль, когда на место претендуют такие игроки их уровня. Чтобы они достигли конкурентоспособного уровня, им нужно больше игрового времени. Но когда Карва будет в форме, он будет очень важен, как и Милитао».

– О своей системе прессинга

– Одним из первых моментов, о которых я упомянул, было расстояние между игроками. Чем ближе мы друг к другу, тем легче контролировать ситуацию. Настрой очень важен, но он должен сочетаться с организованностью. Когда эти два компонента срабатывают, это лучшее, что может быть для команды.

– О использовании дронов

– Мы стараемся записывать тренировки с разных ракурсов, чтобы видеть расстояния, движения... потому что у нас нет стационарных камер в Вальдебебасе. Мы делали это в Леверкузене, привезли сюда, не думаю, что мы пионеры, потому что многие другие так делают. Но мы используем это.

– Хаби Алонсо О возможной встрече с Серхио Рамосом

– Сначала мы должны выиграть. И, надеюсь, я смогу ответить на ваш вопрос более подробно. Мы сыграли много матчей вместе и у нас отличные дружеские отношения. Я рад, что он по-прежнему хорошо играет в своем возрасте... 39? 40? Я уже не знаю, сколько ему лет. Но я очень рад, что он по-прежнему в хорошей форме. Надеюсь, мы сможем сыграть с ними в четвертьфинале.

– О шансах Килиана Мбаппе выйти на поле

– Много. Не знаю, сколько. Но шансов, что он сыграет, много.

– О том, как справляется с жарой

– Мы были здесь всего несколько дней, когда играли с «Аль-Хилялем», и еще не полностью адаптировались. Мы не привыкли играть в 15:00 в жару и влажность. Если бы небо затянуло облаками, было бы лучше, но мы должны справляться с тем, что есть. Надо пить много жидкости!

– О своих первых двух неделях на посту тренера

– Спасибо за вопрос. Это уже третья неделя... Я счастлив и полон энергии. Многие вещи напоминают мне тренировочные сборы, когда я был игроком, но теперь я в другой роли. Организую, готовлю, принимаю решения. Но многое осталось прежним, потому что в конечном итоге речь идет об управлении людьми, игроками. О создании связей. А поскольку мы проводим много времени вместе, это ускоряет процесс установления отношений. Мы завтракаем, обедаем и ужинаем вместе. Когда все это закончится, нам даже понадобится немного времени побыть поодиночке, как во всех отношениях! Но пока все идет хорошо. Я доволен.

– О принятии решений на следующий сезон

– Это вещи, которые мы начинаем понимать, как они работают. Но этот турнир отличается от того, что мы увидим в этом сезоне. Это очень динамичный формат, и контекст другой. В каждом матче нужно выкладываться на все сто. Игроки узнают меня, а также тренерский штаб, а я узнаю их. То, что мы делаем каждый день, закладывает фундамент для того, чтобы в августе мы могли начать.

– О Ювентусе

– Это очень сильная команда с четкими идеями и отличными коллективными и индивидуальными качествами. В этом году в команду пришли игроки высочайшего уровня. Это будут сложные соперники... и матч против «Манчестер Сити» не является для нас ориентиром. Есть и другие. И мы будем готовы.

– О том, представляет ли этот турнир риск травм для игроков

– Ну, у меня такого впечатления нет. Но мы не задумываемся о среднесрочной или долгосрочной перспективе. У нас нет времени об этом говорить; мы говорим только о Клубном чемпионате мира. Мы думаем только о «Ювентусе», и все. Мы ценим этот турнир, потому что он набирает обороты. Завтра важный матч, «ПСЖ» – «Бавария», «Флуминенсе» выбил «Интер»... Формат привлекает футбольных болельщиков, и мы очень сосредоточены.

– О Феде Вальверде, играющем на более продвинутой позиции, как Стивен Джеррард

– Я вижу его на многих позициях, как и Стивена. Но учитывая наши потребности и наш стиль игры, начиная с двойного опорного полузащитника... он может это делать, потому что у него есть ускорение и способность легко прорываться через линии. Сейчас мы на этом этапе, но посмотрим, как будет дальше. Его главное качество – не получать мяч спиной к воротам и поворачиваться, а играть выше по полю. Потому что у него есть способность ускоряться.

– О том, как его команда сравнивается с «Байером»

– Я оказался в Леверкузене после трех лет в одной команде, где мы хорошо ладили, несмотря на то, что у нас было мало общего. Сейчас, когда происходит так много всего, мы, возможно, не так хорошо понимаем друг друга. Нам нужно больше времени, чтобы приспособиться к этим механизмам. Но со временем все станет более динамичным, лучше, потому что качество есть. Мы находимся в этом процессе. Еще есть над чем работать, и мы знаем, что условия сложные, но мы хотим продолжать строить на этом фундаменте.

– О том, что Трент чувствует себя наиболее комфортно в тройке защитников

– Он может играть в разных системах и на разных позициях. Против «Пачуки» вы играете вдесятером, и все относительно. А против «Аль-Хилаля» первый тайм был не лучшим. Но Трент только начинает, адаптируется, находится в процессе поиска своей лучшей позиции. Мы довольны им.

– О южноамериканских командах

– Мне понравились и Аргентина, и Бразилия. Я не часто смотрю «Боку», но «Ривер» очень хорошо сыграл против «Интера», и удаление изменило ход матча. А бразильцы... на стадионах можно почувствовать, что такое Клубный чемпионат мира. У них есть дополнительный заряд эмоций. «Фламенго» сыграл хорошо... а «Флуминенсе» и «Палмейрас» уже в четвертьфинале. За пределами Европы происходят великие вещи, и это хорошо для всех.

– О том, о чем он попросит Мбаппе

– Килиан, благодаря своему влиянию и авторитету, уже является лидером. Мне нужно, чтобы все были привержены общей идее, получали удовольствие от игры с мячом и без него. И это задача Килиана, Орельена, Дани Себальоса... это требование ко всем игрокам.

Матч между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 1 июля в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Лунин сообщил Хаби Алонсо, за какую команду будет играть в следующем сезоне.