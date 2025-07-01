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  4. Работали 4 года. Александрия закончила партнерство с букмекерской конторой
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 15:57 | Обновлено 01 июля 2025, 15:59
169
1

Работали 4 года. Александрия закончила партнерство с букмекерской конторой

VBET больше не является спонсором клуба УПЛ

01 июля 2025, 15:57 | Обновлено 01 июля 2025, 15:59
169
1
Работали 4 года. Александрия закончила партнерство с букмекерской конторой
ФК Александрия

Серебряный призер Украинской Премьер-лиги, футбольный клуб «Александрия», объявил о разрыве партнерских отношений с букмекерской конторой VBET.

Стороны сотрудничали вместе с 2021 года, в течение последних четырех сезонов.

«ФК «Александрия» искренне благодарит VBET Ukraine за 4 года сотрудничества! Это был путь, полный настоящих футбольных эмоций, моментов единства и побед.

Вместе мы прошли немало – и дошли до исторического серебра в УПЛ. Эти 4 сезона стали яркой частью общей истории.

Мы благодарим за доверие, поддержку и вдохновение. Спасибо, VBET Ukraine!», – написала «Александрия».

Ранее о расторжении отношений с компанией VBET объявил другой клуб УПЛ – «Верес» Ровно.

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спонсоры чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига VBET Александрия
Андрей Витренко Источник: ФК Александрия
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Alexander Киев
Дніпро-1 - це ти? 
Так опу рвати собі, щоб потім так бездарно розвалитись  немає слів, на одні і ті самі граблі, тільки попали у єврокубки, ще до початку відбору - розвалились 
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