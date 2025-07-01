Работали 4 года. Александрия закончила партнерство с букмекерской конторой

Серебряный призер Украинской Премьер-лиги, футбольный клуб «Александрия», объявил о разрыве партнерских отношений с букмекерской конторой VBET.

Стороны сотрудничали вместе с 2021 года, в течение последних четырех сезонов.

«ФК «Александрия» искренне благодарит VBET Ukraine за 4 года сотрудничества! Это был путь, полный настоящих футбольных эмоций, моментов единства и побед.

Вместе мы прошли немало – и дошли до исторического серебра в УПЛ. Эти 4 сезона стали яркой частью общей истории.

Мы благодарим за доверие, поддержку и вдохновение. Спасибо, VBET Ukraine!», – написала «Александрия».

Ранее о расторжении отношений с компанией VBET объявил другой клуб УПЛ – «Верес» Ровно.