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Испания
01 июля 2025, 11:48 | Обновлено 01 июля 2025, 11:57
469
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продала защитника в известный клуб Хорватии

Серхи Домингес будет выступать за «Динамо» Загреб

01 июля 2025, 11:48 | Обновлено 01 июля 2025, 11:57
469
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продала защитника в известный клуб Хорватии
ФК Динамо Загреб. Серхи Домингес

Хорватский клуб «Динамо» Загреб официально подписал молодого центрального защитника «Барселоны» Серхи Домингеса.

По информации статистического портала Transfermarkt, футболист обошелся «Динамо» в 1.2 миллиона евро. В новом коллективе Домингес будет играть под 36-м номером.

«Я в восторге от того, что прибыл в Загреб. Конечно, Дани Олмо много рассказывал мне о клубе и городе, поэтому у меня высокие и положительные ожидания. «Динамо» -– это клуб, который добывает трофеи, и именно поэтому я здесь. Я хочу продолжать развиваться, и считаю, что это идеальное место для молодого игрока, такого как я. Не могу дождаться, чтобы присоединиться к ребятам и как можно лучше подготовиться к новому сезону», – сказал Серхи.

Домингес лишь в сезон 2024/25 дебютировал за основную команду «Барселоны», сыграв шесть поединков за клуб.

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Андрей Витренко Источник: ФК Динамо Загреб
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