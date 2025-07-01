ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продала защитника в известный клуб Хорватии

Хорватский клуб «Динамо» Загреб официально подписал молодого центрального защитника «Барселоны» Серхи Домингеса.

По информации статистического портала Transfermarkt, футболист обошелся «Динамо» в 1.2 миллиона евро. В новом коллективе Домингес будет играть под 36-м номером.

«Я в восторге от того, что прибыл в Загреб. Конечно, Дани Олмо много рассказывал мне о клубе и городе, поэтому у меня высокие и положительные ожидания. «Динамо» -– это клуб, который добывает трофеи, и именно поэтому я здесь. Я хочу продолжать развиваться, и считаю, что это идеальное место для молодого игрока, такого как я. Не могу дождаться, чтобы присоединиться к ребятам и как можно лучше подготовиться к новому сезону», – сказал Серхи.

Домингес лишь в сезон 2024/25 дебютировал за основную команду «Барселоны», сыграв шесть поединков за клуб.

Mladi španjolski branič Sergi Dominguez novi je igrač Dinama! 🦁



Dominguez je s plavima potpisao višegodišnji ugovor, a u Maksimir dolazi nakon što je prošao nogometnu školu Barcelone, popularnu La Masiju. U momčadi trenera Marija Kovačevića konkurirat će za mjesto u središnjem… pic.twitter.com/Xq5kUOXpSN — GNK Dinamo (@gnkdinamo) June 30, 2025