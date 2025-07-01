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  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Второй этап сборов будет более игровым и тактическим»
Украина. Первая лига
01 июля 2025, 10:56 | Обновлено 01 июля 2025, 10:57
99
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Второй этап сборов будет более игровым и тактическим»

Главный тренер «Буковины» рассказал о заданиях команды на второй этап сборов

01 июля 2025, 10:56 | Обновлено 01 июля 2025, 10:57
99
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Второй этап сборов будет более игровым и тактическим»
ФК Буковина. Сергей Шищенко

«Буковина» начала второй этап подготовки к сезону. Сборы команда проведет на Закарпатье. О планах подготовки рассказал главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко.

– Сергей Юрьевич, стартовал закарпатский учебно-тренировочный сбор. Расскажите, что ждет команду в ближайшие две недели?

– Да, начали второй сбор, который пройдет на Закарпатье. Он будет более игровым и тактическим. Будем общаться с игроками больше по требованиям – то, что я от них ожидаю увидеть на поле, также будет много тактических задач. На этом этапе подготовки также запланировали провести ряд контрольных матчей.

– Как можете подытожить неделю работы в Черновцах?

– У нас был втягивающий сбор. Сначала футболисты проходили медосмотр, занимались в тренажерном зале, а затем в течение недели работали на поле. Интенсивность была умеренной, также игроки работали над физической подготовкой под руководством тренера по физподготовке, в течение четырех дней была беговая работа. А сейчас сбор будет более игровым. Я доволен первым этапом подготовки, который проходил в Черновцах, доволен отношением игроков к тренировкам. Очень благодарен ребятам за то, что они самоотверженно работали и выкладывались на все сто процентов на первом этапе подготовки.

– Удалось ли вам, как главному тренеру, за этот короткий период наладить определенный коннект со своими подопечными?

– Да, в этом плане все прекрасно. У нас в коллективе царит прекрасная атмосфера и я еще раз хочу поблагодарить ребят за профессионализм, за понимание и отношение к тренировкам. В целом у нас все хорошо в коллективе, в тренировочном процессе – и меня это очень радует.

– В целом, по вашему мнению, насколько легко футболисты воспринимают требования тренерского штаба и ваше тренерское видение? Или все-таки пока немного тяжело с этим?

– У нас с Григорием Чуриловым, который до этого работал с командой, одинаковое видение. Да, возможны некоторые нюансы, некоторые требования, которые немного отличаются. Но я очень благодарен Григорию Чурилову за то, что ребята понимают все, что от них требуется. Они понимают то, что я хочу от них видеть. Мне будет гораздо легче донести до игроков свои требования и свое видение футбола. Конечно, еще рано говорить о каком-то автоматизме в их действиях, потому что нужно еще сыграться, наладить некоторые моменты, взаимодействия. Но для этого у нас запланированы контрольные матчи, в которых мы будем анализировать все это и видеть, насколько ребята выполняют то, что я от них требую.

– Успели ли вы уже поближе познакомиться с возможностями и потенциалом каждого футболиста?

– На 100% еще не успел ознакомиться. Я планирую также с каждым игроком пообщаться тет-а-тет, ведь до этого вообще не было на это времени. Но сейчас мы все это наверстаем!

– Главная задача закарпатского сбора – заложить физический фундамент или запрограммировать тактические взаимодействия команды?

– Акцент работы на закарпатском сборе будет уделен в основном тактическим взаимодействиям, потому что на первом мини-сборе работали над физикой, а сейчас нужно наладить лучшее взаимопонимание между игроками в матчах, работать над тактикой. Важно видеть, как мы будем действовать в структуре, как будем действовать в обороне, в атаке и при переходах. Эти сборы, как я уже отмечал, будут игровыми, и они для нас очень важны, они покажут, как мы движемся вперед.

– Что можете сказать об условиях подготовки непосредственно в Поляне?

– Здесь прекрасные условия! Поля в отличном состоянии, условия проживания, восстановления, питание – все на высоком уровне. Есть все для того, чтобы плодотворно работать, выкладываться на все 100% и усиленно готовиться к старту сезона.

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учебно-тренировочные сборы Буковина Черновцы Сергей Шищенко Григорий Чурилов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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