18-летняя украинка стала финалисткой грунтового турнира ITF в Германии

Украинская теннисистка Анастасия Фирман стала финалисткой грунтового турнира ITF W15 в Камене (Германия).

В решающем поединке 18-летняя украинка и ее напарница Джози Дэмс из Германии, посеянные под первым номером, уступили немецкому тандему Лаура Бонер / Мариэлла Тамм.

ITF W15 Камен. Грунт. Финал. Пары

Анастасия Фирман (Украина) / Джози Дэмс (Германия) [1] – Лаура Бонер (Германия) / Мариэлла Тамм (Германия) – 2:6, 4:6

Анастасия Фирман девятый раз в карьере сыграла в финале турнира ITF в парном разряде и боролась за свой второй титул. В этом сезоне она шестой раз дошла до решающего матча в паре и шестой раз потерпела поражение.