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  4. 18-летняя украинка стала финалисткой грунтового турнира ITF в Германии
ITF
01 июля 2025, 09:46 |
234
0

18-летняя украинка стала финалисткой грунтового турнира ITF в Германии

Украинка и ее напарница Джози Дэмс уступили немецкому тандему Лаура Бонер / Мариэлла Тамм

01 июля 2025, 09:46 |
234
0
18-летняя украинка стала финалисткой грунтового турнира ITF в Германии
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Украинская теннисистка Анастасия Фирман стала финалисткой грунтового турнира ITF W15 в Камене (Германия).

В решающем поединке 18-летняя украинка и ее напарница Джози Дэмс из Германии, посеянные под первым номером, уступили немецкому тандему Лаура Бонер / Мариэлла Тамм.

ITF W15 Камен. Грунт. Финал. Пары

Анастасия Фирман (Украина) / Джози Дэмс (Германия) [1] – Лаура Бонер (Германия) / Мариэлла Тамм (Германия) – 2:6, 4:6

Анастасия Фирман девятый раз в карьере сыграла в финале турнира ITF в парном разряде и боролась за свой второй титул. В этом сезоне она шестой раз дошла до решающего матча в паре и шестой раз потерпела поражение.

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Анастасия Фирман
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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