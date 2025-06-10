18-летняя украинка стала призером грунтового турнира ITF W50 в Тройсдорфе

Украинская теннисистка Анастасия Фирман стала призером грунтового турнира ITF W50 в Тройсдорфе (Германия).

В решающем поединке 18-летняя украинка и ее напарница Джози Дэмс из Германии, посеянные под третьим номером, уступили второй сеяной паре Рашида Макаду (США) / Анджела Откутои (Кения).

ITF W50 Тройсдорф. Грунт. Финал. Пары

Анастасия Фирман (Украина) / Джози Дэмс (Германия) [3] – Рашида Макаду (США) / Анджела Откутои (Кения) [2] – 1:6, 1:6

Анастасия Фирман восьмой раз в карьере сыграла в финале турнира ITF в парном разряде и боролась за свой второй титул. В этом сезоне она пятый раз дошла до решающего матча в паре и пятый раз потерпела поражение.



За выход в финал в Тройсдорфе украинская теннисистка заработала 584 доллара призовых и 33 очка в парный рейтинг WTA.