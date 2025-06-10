18-летняя украинка стала призером грунтового турнира ITF W50 в Тройсдорфе
Анастасия Фирман восьмой раз в карьере сыграла в финале турнира ITF в парном разряде
Украинская теннисистка Анастасия Фирман стала призером грунтового турнира ITF W50 в Тройсдорфе (Германия).
В решающем поединке 18-летняя украинка и ее напарница Джози Дэмс из Германии, посеянные под третьим номером, уступили второй сеяной паре Рашида Макаду (США) / Анджела Откутои (Кения).
ITF W50 Тройсдорф. Грунт. Финал. Пары
Анастасия Фирман (Украина) / Джози Дэмс (Германия) [3] – Рашида Макаду (США) / Анджела Откутои (Кения) [2] – 1:6, 1:6
Анастасия Фирман восьмой раз в карьере сыграла в финале турнира ITF в парном разряде и боролась за свой второй титул. В этом сезоне она пятый раз дошла до решающего матча в паре и пятый раз потерпела поражение.
За выход в финал в Тройсдорфе украинская теннисистка заработала 584 доллара призовых и 33 очка в парный рейтинг WTA.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный боксер советует Деонтею Уайлдеру больше не выходить на ринг
Гости сумели отыграть три мяча, но Кевин принес победу Дьяволам