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ITF
19 мая 2025, 00:07 | Обновлено 19 мая 2025, 00:10
81
0

Украинская теннисистка стала призером турнира ITF в Сербии

Анастасия Фирман и ее напарница Стефания Божикэ стали призерами турнира

19 мая 2025, 00:07 | Обновлено 19 мая 2025, 00:10
81
0
Украинская теннисистка стала призером турнира ITF в Сербии
BTU. Анастасия Фирман

Украинская теннисистка Анастасия Фирман стала призером грунтового турнира ITF W15 в Куршумлия-Баня (Сербия).

В решающем поединке 18-летняя украинка и ее напарница Стефания Божикэ из Румынии, посеянные под первым номером, уступили второй сеяной паре Жюстина Мария Гонсалес Даниэле (Аргентина) / Елена Корокозиди (Греция). в течении матча Фирман и Божикэ допустили пять двойных ошибок, проиграли пять геймов на своей подаче и сделали два брейка.

ITF W15 Куршумлия-Баня. Грунт. Финал. Пары

Анастасия Фирман (Украина) / Стефания Божикэ (Румыния) [1] – Жюстина Мария Гонсалес Даниэле (Аргентина) / Елена Корокозиди (Греция) [2] – 2:6, 4:6

Анастасия Фирман седьмой раз в карьере сыграла в финале турнира ITF в парном разряде и боролась за свой второй титул. В этом сезоне она четвертый раз дошла до решающего матча в паре и четвертый раз потерпела поражение.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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