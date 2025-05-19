Украинская теннисистка стала призером турнира ITF в Сербии

Украинская теннисистка Анастасия Фирман стала призером грунтового турнира ITF W15 в Куршумлия-Баня (Сербия).

В решающем поединке 18-летняя украинка и ее напарница Стефания Божикэ из Румынии, посеянные под первым номером, уступили второй сеяной паре Жюстина Мария Гонсалес Даниэле (Аргентина) / Елена Корокозиди (Греция). в течении матча Фирман и Божикэ допустили пять двойных ошибок, проиграли пять геймов на своей подаче и сделали два брейка.

ITF W15 Куршумлия-Баня. Грунт. Финал. Пары

Анастасия Фирман (Украина) / Стефания Божикэ (Румыния) [1] – Жюстина Мария Гонсалес Даниэле (Аргентина) / Елена Корокозиди (Греция) [2] – 2:6, 4:6

Анастасия Фирман седьмой раз в карьере сыграла в финале турнира ITF в парном разряде и боролась за свой второй титул. В этом сезоне она четвертый раз дошла до решающего матча в паре и четвертый раз потерпела поражение.