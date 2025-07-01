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Клубный чемпионат мира
01 июля 2025, 09:40 | Обновлено 01 июля 2025, 09:44
808
0

Назван лучший игрок матча Манчестер Сити – Аль-Хиляль

Маркос Леонардо оформил дубль в ворота английского гранда

01 июля 2025, 09:40 | Обновлено 01 июля 2025, 09:44
808
0
Назван лучший игрок матча Манчестер Сити – Аль-Хиляль
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Леонардо

В понедельник, 30 июня, состоялся матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Манчестер Сити» и «Аль-Хилялем».

Встречу принимал «Кэмпинг Ворл Стэдиум» в Орландо.

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Клуб из Саудовской Аравии сенсационно вырвал победу в овертаймах. Матч завершился со счетом 3:4.

Лучшим игроком матча был признан бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо. Он оформил дубль в ворота «горожан».

Ранее сообщалось о том, что определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025.

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Маркос Леонардо клубный чемпионат мира по футболу Манчестер Сити Аль-Хиляль лучший игрок
Даниил Кирияка Источник: ФИФА
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