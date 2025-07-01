Назван лучший игрок матча Манчестер Сити – Аль-Хиляль

В понедельник, 30 июня, состоялся матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Манчестер Сити» и «Аль-Хилялем».

Встречу принимал «Кэмпинг Ворл Стэдиум» в Орландо.

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Клуб из Саудовской Аравии сенсационно вырвал победу в овертаймах. Матч завершился со счетом 3:4.

Лучшим игроком матча был признан бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо. Он оформил дубль в ворота «горожан».

Ранее сообщалось о том, что определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025.