«Были счастливы». Пресс-конференция Гвардиолы после матча с Аль-Хилялем

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал пресс-конфренцию после матча 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором его команда уступила «Аль-Хилялю» со счетом 3:4:

«На данном этапе все матчи сложные».

«Мы позволили им создавать переходы, но сами создали много моментов и в целом сыграли хорошо».

«Жаль. Мы были в отличной форме, и я не могу не поблагодарить тренерский штаб за то, как они тренируют и готовят команду, они отдали все силы».

«Мы создали много моментов, а Бону сделал несколько невероятных сейвов. Больше сказать нечего».

«У меня ощущение, что команда хорошо работает, но мы едем домой, и теперь нужно отдохнуть, передохнуть и вернуться в следующем сезоне».

«Я увидел много хорошего, чего не видел раньше, особенно то, как мы себя вели, отношения между игроками и тренерским штабом».

«Я почувствовал, что мы были счастливы здесь, и тренировки были действительно хорошими, но уровень здесь очень высокий».

«Мы имели шансы, но они очень глубоко оборонялись, и Буну сделал много спасений, но нужно забивать и быть более хладнокровными».

Ранее сообщалось о том, что назван лучший игрок матча «Манчестер Сити» – «Аль-Хиляль».