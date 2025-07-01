Австрийский клуб перехватил у киевского Динамо забивного форварда

Форвард австралийского «Вестерн Юнайтед» Ноа Ботич договорился о сотрудничестве с «Аустрией», которая выступает в чемпионате Австрии и завоевала путевку в Лигу конференции 2025/26.

23-летний австралиец перебрался в новый клуб на правах свободного агента. Стороны договорились о трехлетнем сотрудничестве и подписали соглашение до июня 2028 года.

По информации источника, забивного форварда планировало подписать киевское «Динамо», которое хотело усилить атаку накануне старта в Лиге чемпионов.

Однако, Ботич отказался играть в чемпионате Украины и выбрал австрийский клуб. В прошлом сезоне футболист провел 29 матчей в чемпионате Австралии, в которых забил 15 голов и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость Ноа составляет 700 тысяч евро.