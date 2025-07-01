Австрийский клуб перехватил у киевского Динамо забивного форварда
Ноа Ботич отказался переходить в чемпионат Украины и выбрал «Аустрию»
Форвард австралийского «Вестерн Юнайтед» Ноа Ботич договорился о сотрудничестве с «Аустрией», которая выступает в чемпионате Австрии и завоевала путевку в Лигу конференции 2025/26.
23-летний австралиец перебрался в новый клуб на правах свободного агента. Стороны договорились о трехлетнем сотрудничестве и подписали соглашение до июня 2028 года.
По информации источника, забивного форварда планировало подписать киевское «Динамо», которое хотело усилить атаку накануне старта в Лиге чемпионов.
Однако, Ботич отказался играть в чемпионате Украины и выбрал австрийский клуб. В прошлом сезоне футболист провел 29 матчей в чемпионате Австралии, в которых забил 15 голов и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость Ноа составляет 700 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Пихаленок сменил игровой номер
Гвардиола согласен с Клоппом по поводу Клубного ЧМ