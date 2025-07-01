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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 09:34 |
873
0

Австрийский клуб перехватил у киевского Динамо забивного форварда

Ноа Ботич отказался переходить в чемпионат Украины и выбрал «Аустрию»

01 июля 2025, 09:34 |
873
0
Австрийский клуб перехватил у киевского Динамо забивного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноа Ботич

Форвард австралийского «Вестерн Юнайтед» Ноа Ботич договорился о сотрудничестве с «Аустрией», которая выступает в чемпионате Австрии и завоевала путевку в Лигу конференции 2025/26.

23-летний австралиец перебрался в новый клуб на правах свободного агента. Стороны договорились о трехлетнем сотрудничестве и подписали соглашение до июня 2028 года.

По информации источника, забивного форварда планировало подписать киевское «Динамо», которое хотело усилить атаку накануне старта в Лиге чемпионов.

Однако, Ботич отказался играть в чемпионате Украины и выбрал австрийский клуб. В прошлом сезоне футболист провел 29 матчей в чемпионате Австралии, в которых забил 15 голов и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость Ноа составляет 700 тысяч евро.

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чемпионат Австралии по футболу Аустрия Вена Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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