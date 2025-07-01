Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Киевское Динамо планирует перехватить у Александрии 22-летнего легионера
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 07:47 |
1607
1

Киевское Динамо планирует перехватить у Александрии 22-летнего легионера

«Приштина» готова отпустить Рона Рачи за 500 тысяч евро

01 июля 2025, 07:47 |
1607
1
Киевское Динамо планирует перехватить у Александрии 22-летнего легионера
ФК Приштина. Рон Рачи

Центральный защитник Рон Рачи, который выступает за «Приштину», может покинуть чемпионат Косова и продолжить карьеру в Украинской Премьер-лиге.

Изначально, в услугах 22-летнего футболиста была заинтересована «Александрия», но теперь в борьбу вступило киевское «Динамо». Чемпионы Украины намерены усилить линию обороны накануне старта в Лиге чемпионов.

По информации источника, «горожане» готовы отдать 250 тысяч евро, чтобы заменить ушедшего в «Металлист 1925» Артема Шабанова. «Приштина» пока не определилась с суммой трансфера Рачи, но надеется получить около 500 тысяч евро. Вопрос в том, согласятся ли «бело-синие» платить такую сумму, чтобы забрать косовского футболиста в Киев.

Стоит отметить, что к Рону есть интерес со стороны польских и португальских клубов. «Приштина» не будет препятствовать уходу защитника и ждет официальных предложений от заинтересованных команд.

Рачи провел 32 матча на клубном уровне в прошлом сезоне, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Сыграл один поединок за сборную Косова. Ориентировочная стоимость защитника составляет 325 тысяч евро.

По теме:
Идут переговоры. Шесть футболистов помогут Ворскле вернуться в Премьер-лигу
Трабзонспор намерен продать игрока сборной Украины за рекордные деньги
Известный легионер окончательно отказался возвращаться в Украину
Динамо Киев Александрия чемпионат Косова по футболу Приштина трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еще один вылет европейцев. Ман Сити сенсационно уступил Аль-Хилялю на КЧМ
Футбол | 01 июля 2025, 06:45 5
Еще один вылет европейцев. Ман Сити сенсационно уступил Аль-Хилялю на КЧМ
Еще один вылет европейцев. Ман Сити сенсационно уступил Аль-Хилялю на КЧМ

Команды выдали шоу и забили семь голов на двоих

Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Бокс | 01 июля 2025, 08:18 0
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа

Реванш состоится на Уэмбли 19 июля

Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Футбол | 01.07.2025, 07:32
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Футбол | 30.06.2025, 08:34
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Дембеле обратился к Месси после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Футбол | 30.06.2025, 09:22
Дембеле обратился к Месси после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Дембеле обратился к Месси после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Источник - та то таке
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
29.06.2025, 19:37 3
Футбол
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
29.06.2025, 08:48 1
Футбол
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
30.06.2025, 09:20 2
Бокс
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
30.06.2025, 19:12 1
Теннис
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
30.06.2025, 22:49 1
Теннис
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
01.07.2025, 00:25 2
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
29.06.2025, 08:20 4
Футбол
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
29.06.2025, 08:52 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем