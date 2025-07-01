Киевское Динамо планирует перехватить у Александрии 22-летнего легионера

Центральный защитник Рон Рачи, который выступает за «Приштину», может покинуть чемпионат Косова и продолжить карьеру в Украинской Премьер-лиге.

Изначально, в услугах 22-летнего футболиста была заинтересована «Александрия», но теперь в борьбу вступило киевское «Динамо». Чемпионы Украины намерены усилить линию обороны накануне старта в Лиге чемпионов.

По информации источника, «горожане» готовы отдать 250 тысяч евро, чтобы заменить ушедшего в «Металлист 1925» Артема Шабанова. «Приштина» пока не определилась с суммой трансфера Рачи, но надеется получить около 500 тысяч евро. Вопрос в том, согласятся ли «бело-синие» платить такую сумму, чтобы забрать косовского футболиста в Киев.

Стоит отметить, что к Рону есть интерес со стороны польских и португальских клубов. «Приштина» не будет препятствовать уходу защитника и ждет официальных предложений от заинтересованных команд.

Рачи провел 32 матча на клубном уровне в прошлом сезоне, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Сыграл один поединок за сборную Косова. Ориентировочная стоимость защитника составляет 325 тысяч евро.