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  4. Александрия нашла центрального защитника, который заменит Шабанова
Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 23:02 |
774
0

Александрия нашла центрального защитника, который заменит Шабанова

Серебряный призер Премьер-лиги ведет переговоры о переходе Рона Рачи из «Приштины»

27 июня 2025, 23:02 |
774
0
Александрия нашла центрального защитника, который заменит Шабанова

«Александрия» намерена усилить центр обороны накануне старта в новом сезоне чемпионата Украины и Лиги конференций.

Накануне состав серебряного призера Премьер-лиги покинул опытный Артем Шабанов, который договорился о сотрудничестве с харьковским «Металлистом 1925».

«Горожане» заинтересованы в услугах центрального защитника косовской «Приштины» Рона Рачи, которому исполнилось 22 года. Украинский клуб сделал первое предложение, но получил отказ. «Александрия» продолжает переговоры с косовским коллективом и намерена улучшить финансовые условия будущего перехода.

Рачи провел 32 матча на клубном уровне в прошлом сезоне, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Сыграл один поединок за сборную Косова. Ориентировочная стоимость защитника составляет 325 тысяч евро.

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чемпионат Косова по футболу Приштина Александрия трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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