Александрия нашла центрального защитника, который заменит Шабанова

«Александрия» намерена усилить центр обороны накануне старта в новом сезоне чемпионата Украины и Лиги конференций.

Накануне состав серебряного призера Премьер-лиги покинул опытный Артем Шабанов, который договорился о сотрудничестве с харьковским «Металлистом 1925».

«Горожане» заинтересованы в услугах центрального защитника косовской «Приштины» Рона Рачи, которому исполнилось 22 года. Украинский клуб сделал первое предложение, но получил отказ. «Александрия» продолжает переговоры с косовским коллективом и намерена улучшить финансовые условия будущего перехода.

Рачи провел 32 матча на клубном уровне в прошлом сезоне, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Сыграл один поединок за сборную Косова. Ориентировочная стоимость защитника составляет 325 тысяч евро.