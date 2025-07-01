Трансферная стоимость Мудрика может упасть до нуля. Как такое возможно?
Игорь Кривенко дал неутешительный прогноз для вингера сборной Украины
Трансферная стоимость вингера английского «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика может упасть до нуля – об этом заявил футбольный агент Игорь Кривенко.
Ранее Английская ассоциация футбола обвинила 24-летнего футболиста в употреблении запрещенных веществ – в его организме был обнаружен мельдоний. Мудрику грозит дисквалификация и отстранение от футбола до четырех лет.
По информации английской прессы, проба B также показала наличие запрещенного вещества в крови вингера. Агент считает, что украинцу будет очень тяжело вернуться в большой футбол после дисквалификации:
«Если Мудрик получит четырехлетний срок дисквалификации, его трансферная стоимость упадет до нуля. И в общем-то Мудрику трудно будет вернуться в большой футбол. Кому потребуется игрок без игровой практики? По крайней мере, топ-клубы вряд ли захотят делать ставку на такого исполнителя», – категорически заявил Кривенко.
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