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  4. Трансферная стоимость Мудрика может упасть до нуля. Как такое возможно?
Англия
01 июля 2025, 09:03 |
1384
6

Трансферная стоимость Мудрика может упасть до нуля. Как такое возможно?

Игорь Кривенко дал неутешительный прогноз для вингера сборной Украины

01 июля 2025, 09:03 |
1384
6
Трансферная стоимость Мудрика может упасть до нуля. Как такое возможно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Трансферная стоимость вингера английского «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика может упасть до нуля – об этом заявил футбольный агент Игорь Кривенко.

Ранее Английская ассоциация футбола обвинила 24-летнего футболиста в употреблении запрещенных веществ – в его организме был обнаружен мельдоний. Мудрику грозит дисквалификация и отстранение от футбола до четырех лет.

По информации английской прессы, проба B также показала наличие запрещенного вещества в крови вингера. Агент считает, что украинцу будет очень тяжело вернуться в большой футбол после дисквалификации:

«Если Мудрик получит четырехлетний срок дисквалификации, его трансферная стоимость упадет до нуля. И в общем-то Мудрику трудно будет вернуться в большой футбол. Кому потребуется игрок без игровой практики? По крайней мере, топ-клубы вряд ли захотят делать ставку на такого исполнителя», – категорически заявил Кривенко.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик дисквалификация допинг
Николай Титюк Источник
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Комментарии 6
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JSI
Почему бы мурдрику не признать, что допинг попал в него через aнaльный ceks?)
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+5
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Перець
І десь ржуть  із цього всого Палкін і сирник
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-5
GloryUkraine
Які топ-клуби? Мудрик і без допінгу провалився у футболі, а після дискваліфікації йому хоч би повернутися в футбол взагалі. 
Ответить
-5
Burevestnik
Челсі всі гроші перечислили в Шахтар за Мудрика?
Якщо не всі, то повинні чи ні заплати все?
Ответить
-6
Xvalenok03
Печалька. Особенность системы - главное наказать. Разбираться не обязательно.
Ответить
-6
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