Трансферная стоимость Мудрика может упасть до нуля. Как такое возможно?

Трансферная стоимость вингера английского «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика может упасть до нуля – об этом заявил футбольный агент Игорь Кривенко.

Ранее Английская ассоциация футбола обвинила 24-летнего футболиста в употреблении запрещенных веществ – в его организме был обнаружен мельдоний. Мудрику грозит дисквалификация и отстранение от футбола до четырех лет.

По информации английской прессы, проба B также показала наличие запрещенного вещества в крови вингера. Агент считает, что украинцу будет очень тяжело вернуться в большой футбол после дисквалификации:

«Если Мудрик получит четырехлетний срок дисквалификации, его трансферная стоимость упадет до нуля. И в общем-то Мудрику трудно будет вернуться в большой футбол. Кому потребуется игрок без игровой практики? По крайней мере, топ-клубы вряд ли захотят делать ставку на такого исполнителя», – категорически заявил Кривенко.