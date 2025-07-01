Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский игрок Динамо отказался переходить в известный клуб Испании
Испания
01 июля 2025, 22:04 |
1144
0

Украинский игрок Динамо отказался переходить в известный клуб Испании

Антоном Царенко интересовался «Депортиво»

01 июля 2025, 22:04 |
1144
0
Украинский игрок Динамо отказался переходить в известный клуб Испании
ФК Динамо. Антон Царенко

Полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко определился со своим будущим.

По информации польского издания Trojmiasto, Царенко долгое время интересовал представитель Сегнуды – один из сильнейших в прошлом испанских клубов «Депортиво Ла-Корунья». Однако сам футболист выбрал другой путь. Футболист проведет следующий сезон на правах аренды за «Лехию» Гданьск, где играл и в прошлом сезоне.

Украинский футболист провел 30 матчей за коллектив из Гданьска, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что на Царенко не рассчитывает главный тренер «Динамо» Александр Шовковский.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо отдало в аренду украинца
Источник: турецкий клуб всерьез интересуется украинским вингером
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, за которым охотилось Динамо, выбрал себе новый клуб
Антон Царенко Депортиво Ла-Корунья Лехия Гданьск Динамо Киев Сегунда
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наполи нацелился на Ярмолюка. Названа сумма потенциального трансфера
Футбол | 01 июля 2025, 21:27 1
Наполи нацелился на Ярмолюка. Названа сумма потенциального трансфера
Наполи нацелился на Ярмолюка. Названа сумма потенциального трансфера

Ранее сообщалось, что Егор отказался от возможности перебраться в Неаполь

Олимпийская чемпионка и шестая ракетка мира покинула Уимблдон-2025
Теннис | 01 июля 2025, 17:50 6
Олимпийская чемпионка и шестая ракетка мира покинула Уимблдон-2025
Олимпийская чемпионка и шестая ракетка мира покинула Уимблдон-2025

Чжэн Циньвень в первом же раунде слэма уступила Катерине Синяковой

Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Теннис | 01.07.2025, 14:47
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
Теннис | 30.06.2025, 22:49
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Война | 01.07.2025, 09:00
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
30.06.2025, 14:05
Футбол
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
30.06.2025, 17:10 5
Футбол
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
01.07.2025, 08:18 2
Бокс
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
01.07.2025, 09:46
Футбол
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
30.06.2025, 07:44 4
Футбол
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
30.06.2025, 21:03 11
Теннис
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
01.07.2025, 07:51 1
Бокс
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
30.06.2025, 09:20 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем