Украинский игрок Динамо отказался переходить в известный клуб Испании
Антоном Царенко интересовался «Депортиво»
Полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко определился со своим будущим.
По информации польского издания Trojmiasto, Царенко долгое время интересовал представитель Сегнуды – один из сильнейших в прошлом испанских клубов «Депортиво Ла-Корунья». Однако сам футболист выбрал другой путь. Футболист проведет следующий сезон на правах аренды за «Лехию» Гданьск, где играл и в прошлом сезоне.
Украинский футболист провел 30 матчей за коллектив из Гданьска, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что на Царенко не рассчитывает главный тренер «Динамо» Александр Шовковский.
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