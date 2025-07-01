Украинский игрок Динамо отказался переходить в известный клуб Испании

Полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко определился со своим будущим.

По информации польского издания Trojmiasto, Царенко долгое время интересовал представитель Сегнуды – один из сильнейших в прошлом испанских клубов «Депортиво Ла-Корунья». Однако сам футболист выбрал другой путь. Футболист проведет следующий сезон на правах аренды за «Лехию» Гданьск, где играл и в прошлом сезоне.

Украинский футболист провел 30 матчей за коллектив из Гданьска, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что на Царенко не рассчитывает главный тренер «Динамо» Александр Шовковский.