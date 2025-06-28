Футболист Динамо не нужен Шовковскому. Проведет сезон 2025/26 в аренде

Полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко не входит в планы главного тренера Александра Шовковского на сезон 2025/26.

Последний год 21-летний футболист провел в составе польского клуба «Лехия» Гданьск, где играл на правах аренды. По информации источника, украинская команда решила снова оставить Царенко в чемпионате Польши.

В понедельник, 30 июня, футболисты «Лехии» вместе с Антоном вернутся из отпуска, проведут первую тренировку и начнут подготовку к новому сезону.

Стоит отметить, что контракт полузащитника с киевским «Динамо» истекает в июне следующего года. Это означает, что во время зимнего трансферного окна Царенко сможет договориться с любым клубом о предварительном контракте.

Украинский футболист провел 30 матчей за коллектив из Гданьска, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость Антона составляет 500 тысяч.