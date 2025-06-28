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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 10:25 |
2369
3

Футболист Динамо не нужен Шовковскому. Проведет сезон 2025/26 в аренде

Антон Царенко снова отправился в аренду в польскую команду «Лехия» Гданьск

28 июня 2025, 10:25 |
2369
3
Футболист Динамо не нужен Шовковскому. Проведет сезон 2025/26 в аренде
ФК Лехия Гданськ. Антон Царенко

Полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко не входит в планы главного тренера Александра Шовковского на сезон 2025/26.

Последний год 21-летний футболист провел в составе польского клуба «Лехия» Гданьск, где играл на правах аренды. По информации источника, украинская команда решила снова оставить Царенко в чемпионате Польши.

В понедельник, 30 июня, футболисты «Лехии» вместе с Антоном вернутся из отпуска, проведут первую тренировку и начнут подготовку к новому сезону.

Стоит отметить, что контракт полузащитника с киевским «Динамо» истекает в июне следующего года. Это означает, что во время зимнего трансферного окна Царенко сможет договориться с любым клубом о предварительном контракте.

Украинский футболист провел 30 матчей за коллектив из Гданьска, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость Антона составляет 500 тысяч.

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Динамо Киев Антон Царенко чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Александр Шовковский
Николай Титюк Источник: YouTube
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Комментарии 4
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Умник
Понятно у Динамо там человек 7 в центре. По 5 минут игрового времени давать всем?))))
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+1
Artem_Ponomar
прикро що таким талановитим гравцям як Царенко не дають можливостей проявити себе в головній команді
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0
Maks23
Смотрел пару игр Лехии ..довольно не плохо играл..в динамо бы кашу не испортил..
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0
Pavel_i_C0
Заголовок написав неадекват повний)
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-1
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