Украинский легионер заинтересовал клубы из Бельгии и Нидерландов
Максим Хлань может покинуть польскую «Лехию» Гданьск
Вингер польского клуба «Лехия» Гданьск Максим Хлань может покинуть клуб во время летнего трансферного окна.
Польский журналист Мацей Сломински сообщил, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы команды из Бельгии и Нидерландов.
Контракт вингера истекает 30 июня, после чего он получит статус свободного агента. Руководство и тренерский штаб «Лехии» довольны выступлением украинца и планируют продлить с ним сотрудничество.
По информации польской прессы, сам Хлань пока не определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру. Футболист взял время на размышления.
В сезоне 2024/25 Максим провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость вингера составляет 1,5 млн евро.
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