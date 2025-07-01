ФОНСЕКА: «Есть внутренняя цель – быть сеяным на следующих турнирах Шлема»

Бразильский теннисист Жоау Фонсека победил в Мельбурне, затем победил в Париже, и теперь он выиграл в Лондоне.

18-летний бразилец одержал победу в дебютных матчах на трех подряд турнирах Большого шлема. Спустя несколько часов после дебютной победы в первом раунде Уимблдона южноамериканский теннисист отправился в пресс-центр, чтобы поделиться мыслями и эмоциями.

Дебют с победы

«Конечно, это отличная победа. Это исполнение мечты – особенно играть на первом корте, против сильного соперника и при поддержке трибун, которая была скорее против меня. Это давало дополнительную мотивацию. Я чувствовал сильное волнение с самого начала, особенно когда нужно было удерживать свою подачу, так что я очень доволен этой победой. Обычно публика поддерживает меня, но сегодня было иначе. Тем не менее, я благодарен британским болельщикам за уважение, которое они проявили во время матча. Если бы игра проходила в Бразилии – для Джейкоба все было бы совсем по-другому. Хотя, признаюсь, я все-таки услышал во время встречи несколько голосов, говорящих по-португальски, так что атмосфера была не дискомфортной».

Особый матч

«Нормально волноваться – я знал, с чем столкнусь, но также понимал, как справляться с этой ситуацией. Я много думал о моментах при счете 40:40, о розыгрышах на преимуществах – мне кажется, именно в такие моменты я играл лучше всего. Возможно, если бы он реализовал свои шансы на брейк, матч сложился бы для него иначе. Думаю, подача мне сильно помогла справиться с нервами. Я подавал хорошо, хотя и в первом сете мы оба подачу держали отлично – хватало только одного удачного приема. Мне нужно было быть готовым».

Бруксби во втором круге

«Я стараюсь сосредотачиваться на себе, на том, что могу контролировать. Конечно, мои тренеры много помогают – они изучают соперников, смотрят их недавние матчи на траве, статистику, а иногда и очные поединки. Обычно накануне встречи мы садимся и обсуждаем стратегию. До этого момента – только тренировки. Возможно, я тоже посмотрю этот матч, но обычно я фокусируюсь только на своей игре».

Победы на трех турнирах Большого шлема

«Это правда – я выигрывал свои первые матчи в основной сетке, хотя в прошлом году проигрывал в квалификациях на других турнирах Шлема. Не важно, где ты играешь – главное выходить и стремиться к победе. Нужно по-настоящему этого хотеть. Это же турнир Большого шлема – отличная возможность. Таких всего четыре в году, и каждый игрок выкладывается по максимуму. Сегодня я был полностью сосредоточен, отдал всего себя, и поэтому ухожу счастливым. Я усердно трудился, чтобы быть готовым к этому испытанию».

Путь в топ-50

«Я воспринимаю все шаг за шагом, не думаю слишком много о рейтинге. Конечно, у меня есть внутренняя цель – быть сеяным на следующих турнирах Шлема, это моя главная задача. Для этого нужно продвигаться неделя за неделей, концентрироваться на каждом отдельном матче, а не на результате. Если при этом я смогу показывать хорошую игру – отлично. А если хорошо играю и все равно проигрываю… что ж, тогда просто переключаюсь на следующий матч и не думаю о рейтинге».