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  4. Фонсека с уверенной победы дебютировал в основной сетке Уимблдона-2025
Уимблдон
01 июля 2025, 05:03 | Обновлено 01 июля 2025, 05:04
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0

Фонсека с уверенной победы дебютировал в основной сетке Уимблдона-2025

Бразилец в трех сетах переиграл представителя Великобритании Джейкоба Фирнли

01 июля 2025, 05:03 | Обновлено 01 июля 2025, 05:04
91
0
Фонсека с уверенной победы дебютировал в основной сетке Уимблдона-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

Бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 54) с уверенной победы дебютировал в основной сетке Уимблдонского турнира 2025.

В первом раунде травяного мейджора 18-летний бразилец в трех сетах переиграл представителя Великобритании Джейкоба Фирнли (АТР 51).

Соревнуясь в удушающей жаре, к которой он привык дома в Рио-де-Жанейро, Фонсека продемонстрировал мощную подачу (11 эйсов) и на протяжении всего матча оказывал давление на британца. Теннисисты провели на корте 2 часа и 3 минуты.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Жоау Фонсека (Бразилия) – Джейкоб Фирнли (Великобритания) – 6:4, 6:1, 7:6 (7:5)

Бразильский теннисист стал первым 18-летним парнем, вышедшим во второй раунд на травяном мейджоре со времен испанца Карлоса Алькараса в 2021 году.

В следующем раунде Фонсека сыграет с финалистом Истборна Дженсоном Бруксби (США, АТР 101).

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Уимблдон-2025 Жоау Фонсека
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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