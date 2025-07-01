Фонсека с уверенной победы дебютировал в основной сетке Уимблдона-2025
Бразилец в трех сетах переиграл представителя Великобритании Джейкоба Фирнли
Бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 54) с уверенной победы дебютировал в основной сетке Уимблдонского турнира 2025.
В первом раунде травяного мейджора 18-летний бразилец в трех сетах переиграл представителя Великобритании Джейкоба Фирнли (АТР 51).
Соревнуясь в удушающей жаре, к которой он привык дома в Рио-де-Жанейро, Фонсека продемонстрировал мощную подачу (11 эйсов) и на протяжении всего матча оказывал давление на британца. Теннисисты провели на корте 2 часа и 3 минуты.
Уимблдон-2025. 1/64 финала
Жоау Фонсека (Бразилия) – Джейкоб Фирнли (Великобритания) – 6:4, 6:1, 7:6 (7:5)
Бразильский теннисист стал первым 18-летним парнем, вышедшим во второй раунд на травяном мейджоре со времен испанца Карлоса Алькараса в 2021 году.
В следующем раунде Фонсека сыграет с финалистом Истборна Дженсоном Бруксби (США, АТР 101).
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