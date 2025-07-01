Фонсека с уверенной победы дебютировал в основной сетке Уимблдона-2025

Бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 54) с уверенной победы дебютировал в основной сетке Уимблдонского турнира 2025.

В первом раунде травяного мейджора 18-летний бразилец в трех сетах переиграл представителя Великобритании Джейкоба Фирнли (АТР 51).

Соревнуясь в удушающей жаре, к которой он привык дома в Рио-де-Жанейро, Фонсека продемонстрировал мощную подачу (11 эйсов) и на протяжении всего матча оказывал давление на британца. Теннисисты провели на корте 2 часа и 3 минуты.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Жоау Фонсека (Бразилия) – Джейкоб Фирнли (Великобритания) – 6:4, 6:1, 7:6 (7:5)

Бразильский теннисист стал первым 18-летним парнем, вышедшим во второй раунд на травяном мейджоре со времен испанца Карлоса Алькараса в 2021 году.

В следующем раунде Фонсека сыграет с финалистом Истборна Дженсоном Бруксби (США, АТР 101).