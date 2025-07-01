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  4. ЦИЦИПАС: «Я выжал максимум. У меня нет ответов. Я не знаю, что делать»
Уимблдон
01 июля 2025, 05:34 |
122
0

ЦИЦИПАС: «Я выжал максимум. У меня нет ответов. Я не знаю, что делать»

Греческий теннисист пришел на пресс-конференцию и сделал эмоциональные признания

01 июля 2025, 05:34 |
122
0
ЦИЦИПАС: «Я выжал максимум. У меня нет ответов. Я не знаю, что делать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР 26), который в свое время занимал третье место в мировом рейтинге, завершил выступления на Уимблдонском турнире 2025.

В первом раунде грек вышел на корт против представителя Франции Валентена Ройе (АТР 113). Стефанос отдал первые два сета, после чего снялся с матча.

На фоне множества проблем причины его неудачной серии остаются не до конца понятными, но, похоже, грек достиг предела. Через несколько минут после ухода с корта Циципас пришел на пресс-конференцию и сделал эмоциональные признания о своем текущем состоянии. Единственным положительным моментом он назвал опыт работы с Гораном Иванишевичем, однако добавил: в ближайшие месяцы ему предстоит принять важное решение о будущем своей карьеры.

Циципас – без ответов

«Это трудно описать. Сейчас я борюсь на многих фронтах. Очень больно видеть себя в такой ситуации. Больше всего я ненавижу сдаваться или снимать матч – но даже представить себе не мог, что окажусь в таком положении уже не в первый раз с тех самых Финалов ATP в Турине пару лет назад. С тех пор я физически очень уязвим, и всё время стараюсь вернуть себе здоровье и комфорт, доходя до крайностей – и это очень тяжелая борьба. Я правда не знаю.

Я чувствую себя… полностью опустошенным. У меня нет ответов. Я пробовал все. Я проделал огромную работу над физикой. Проделал отличную работу с физиотерапевтами. Я выжал максимум. И теперь у меня нет ответов. Я не знаю, что делать».

Ожидание важного решения

«Иногда бывает день, когда физически ты чувствуешь себя плохо. Это вызывает сильнейшее разочарование, массу вопросов, неуверенность. Наверное, это самая сложная ситуация в моей карьере, потому что проблема длится и не уходит. А я, как человек, в какой-то момент достигаю предела. Мне нужно будет дать себе окончательный ответ в течение двух месяцев – хочу ли я продолжать. Это будет тяжело. Но если все будет продолжаться так же, тогда нет смысла соревноваться. Если нет здоровья – нет и полноценной теннисной жизни, она становится несчастной».

В чем проблема Стефаноса

«Уверен, если вы пересмотрите Финалы ATP двух- или трехлетней давности, где я снялся против Хольгера Руне, вы поймёте: это одна из тех травм, которые нельзя недооценивать. Теннис – это спорт вращения, и если ты не можешь вращать корпус, то просто не можешь играть. Я с этим борюсь уже много лет – речь о нижней части спины, слева. Это точно такая же травма, с какой Артур Фис выступал на Ролан Гаррос. Это очень деликатная вещь».

Операция?

«Операция точно не рассматривается – повреждение уже есть, и его не исправить. Очень жаль, потому что я тогда предупреждал себя: если буду играть слишком много недель подряд, что-то может случиться. Я почувствовал первые признаки износа в той части спины, когда играл Кубок Дэвиса, а потом сразу поехал в Китай. Я говорил себе, что это может плохо закончиться – и оно так и вышло. На US Open все пошло не так, но я продолжал тренироваться, играть много. Именно в тот период это и произошло. Тур может быть очень изматывающим для тела».

О работе с Иванишевичем

«Все отлично. Мы получаем удовольствие. Я очень разочарован, что не могу показать свой потенциал на корте, как заслуживаю. Это непросто. Даже если он вселяет в меня уверенность, если я не чувствую себя хорошо физически и морально, я не могу ничего продемонстрировать».

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Уимблдон-2025 Стефанос Циципас
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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