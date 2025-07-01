Опыт против желания. Кто в последний раз играл в полуфинале Золотого Кубка

В полуфинальных матчах Золотого кубка КОНКАКАФ сыграют между собой США и Гватемала, а также Мексика и Гондурас.

Для сборной США этот выход в полуфинал турнира стал уже 13-м подряд. В последнем розыгрыше турнира, который прошел в 2023 году, американцы в серии пенальти уступили сборной Панамы.

Мексика пробилась в 1/2 финала уже в 10-й раз подряд. В 2023 году на данной стадии турнира мексиканцы победили сборную Ямайки, а затем в финале – сборную Панамы.

Гондурас пробился в полуфинал Золотого кубка впервые с 2013 года. Тогда они уступили сборной США, которая затем и выиграла турнир.

Гватемала играла в полуфинале еще в далеком 1996 году, где уступила будущим чемпионам турнира – сборной Мексики.

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