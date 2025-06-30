США последний раз проигрывали в игровое время на Золотом кубке еще в 2019

Определились все полуфиналисты Золотого кубка КОНКАКАФ в 2025 году. Ими стали США, Мексика, Гондурас и Гватемала.

Интересным фактом является то, что только сборная Мексики выиграла свой матч в игровое время. Остальные полуфиналисты пробились в полуфинал через серию пенальти.

Сборная США продолжила свою длинную беспроигрышную серию: она не проигрывает в игровое время на Золотом кубке уже 15 матчей подряд.

2025: США – Коста-Рика 2:2 (4:3 – по пен.)

2025: США – Гаити 2:1

2025: США – Саудовская Аравия 1:0

2025: США – Тринидад и Тобаго 5:0

2023: США – Панама 1:1 (4:5 – по пен.)

2023: США – Канада 2:2 (3:2 – по пен.)

2023: США – Тринидад и Тобаго 6:0

2023: США – Сент-Китс и Невис 6:0

2023: США – Ямайка 1:1

2021: США – Мексика 1:0

2021: США – Катар 1:0

2021: США – Ямайка 1:0

2021: США – Канада 1:0

2021: США – Мартиника 6:1

2021: США – Гаити 1:0

В последний раз американцы проигрывали в игровое время на турнире в финале 2019 года, проиграв сборной Мексики со счетом 0:1.

Следующий матч сборная США сыграет со сборной Гватемалы в рамках полуфинала Золотого кубка в этом году (03.07).