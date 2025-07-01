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  4. Кристиан КИВУ: «4-4-2? Это был эксперимент»
Клубный чемпионат мира
01 июля 2025, 02:40 | Обновлено 01 июля 2025, 02:41
91
0

Кристиан КИВУ: «4-4-2? Это был эксперимент»

«Интер» вылетел из турнира на стадии 1/8 финала

01 июля 2025, 02:40 | Обновлено 01 июля 2025, 02:41
91
0
Кристиан КИВУ: «4-4-2? Это был эксперимент»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву прокомментировал поражение в 1/8 финала Клубного чемпионата мира от «Флуминенсе» (2:0).

«Мы конкурентоспособны, у нас есть стремление к победе, мы делаем все возможное, чтобы достичь цели. Возьму из этого турнира положительные моменты. Несмотря на трудности, многие молодые игроки и новички отдали свои силы. Поэтому мы должны положительно оценивать сезон, учитывая большое количество матчей и помнить о некоторых разочарованиях.

В этом турнире мы выложились до конца, несмотря на трудности. Считаю позитивом то, что новый тренерский штаб смог лучше познать команду, ее сильные и слабые стороны. После серьезного разочарования трудно что-то изменить сразу, но я вижу, что ребята стараются на полную.

Но можно делать больше – и я этого требую. В то же время нужно оставаться честными и трезво оценивать ситуацию, чтобы двигаться вперед. Мы проведем анализ. Сегодня мы боролись до самого конца, пытаясь вернуться в игру после слабого старта. Надо разобраться в причинах. В последние 30 минут мы создали моменты, чтобы сравнять счет, но, к сожалению, не удалось.

Одного желания мало – ты получаешь не то, что хочешь, а то, за что борешься. Мы боролись, могли начать лучше, но футбол такой. И в хорошем, и в плохом следует оставаться честными, чтобы развивать проект. Только так можно достигать целей.

4-4-2? Это был эксперимент, потому что все, что мы делали до того момента, было недостаточным. Мы попали в штангу, в перекладину, создавали моменты. Все могло сложиться иначе, но сегодня не сложилось».

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Кристиан Киву клубный чемпионат мира по футболу Интер Милан Флуминенсе пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Интер Милан
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