Ботафого находится среди рекордсменов Бразилии по количеству смен тренера
В XXI веке только три бразильские команды меняли тренера чаще
Ботафого после поражения от Палмейраса в 1/8 финала клубного чемпионата мира уволил Ренато Пайву с поста главного тренера.
Интересным фактом является то, что в XXI веке Ботафого уже в 45-й раз меняет своего руководителя. Больше них среди бразильских команд делали изменения только три команды: Васко да Гама, Фламенго и Флуминенсе.
Топ-10 бразильских команд по количеству смен главных тренеров в период с 2001 по 2025 годы:
56 – Васко да Гама
54 – Фламенго
46 – Флуминенсе
45 – Ботафого
43 – Атлетико Минейру
43 – Крузейро
40 – Интернасьонал
40 – Сантос
39 – Коринтианс
31 – Палмейрас
31 – Гремио
31 – Сан-Паулу
Lista dos clubes que mais trocaram de técnicos no século 21 (2001-2025):— Rodolfo Rodrigues (@rodolfo1975) June 30, 2025
56 - Vasco (41 técnicos diferentes)
54 - Flamengo (38 técnicos diferentes)
46 - Fluminense (30 técnicos diferentes)
[45] - Botafogo (41 técnicos diferentes)
43 - Atlético-MG (32 técnicos diferentes)
43 -… pic.twitter.com/bAUvddFWBE
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