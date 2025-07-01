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Клубный чемпионат мира
01 июля 2025, 02:13 | Обновлено 01 июля 2025, 02:17
15
0

Ботафого находится среди рекордсменов Бразилии по количеству смен тренера

В XXI веке только три бразильские команды меняли тренера чаще

01 июля 2025, 02:13 | Обновлено 01 июля 2025, 02:17
15
0
Ботафого находится среди рекордсменов Бразилии по количеству смен тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Ботафого после поражения от Палмейраса в 1/8 финала клубного чемпионата мира уволил Ренато Пайву с поста главного тренера.

Интересным фактом является то, что в XXI веке Ботафого уже в 45-й раз меняет своего руководителя. Больше них среди бразильских команд делали изменения только три команды: Васко да Гама, Фламенго и Флуминенсе.

Топ-10 бразильских команд по количеству смен главных тренеров в период с 2001 по 2025 годы:

56 – Васко да Гама
54 – Фламенго
46 – Флуминенсе
45 – Ботафого
43 – Атлетико Минейру
43 – Крузейро
40 – Интернасьонал
40 – Сантос
39 – Коринтианс
31 – Палмейрас
31 – Гремио
31 – Сан-Паулу

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Ботафого Палмейрас клубный чемпионат мира по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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