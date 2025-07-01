Ботафого находится среди рекордсменов Бразилии по количеству смен тренера

Ботафого после поражения от Палмейраса в 1/8 финала клубного чемпионата мира уволил Ренато Пайву с поста главного тренера.

Интересным фактом является то, что в XXI веке Ботафого уже в 45-й раз меняет своего руководителя. Больше них среди бразильских команд делали изменения только три команды: Васко да Гама, Фламенго и Флуминенсе.

Топ-10 бразильских команд по количеству смен главных тренеров в период с 2001 по 2025 годы:

56 – Васко да Гама

54 – Фламенго

46 – Флуминенсе

45 – Ботафого

43 – Атлетико Минейру

43 – Крузейро

40 – Интернасьонал

40 – Сантос

39 – Коринтианс

31 – Палмейрас

31 – Гремио

31 – Сан-Паулу