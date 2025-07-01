В соцсетях завирусилось давнее видео, на котором знаменитый бразильский футболист Неймар рассказывает, как пытался заказать еду из Макдональдса:

«Однажды я позвонил в McDonald's. Здравствуйте, что вы хотите? Привет, хочу сделать заказ.

Назовите свое имя. Я говорю: Неймар. Назовите ваше имя полностью. Неймар да Силва Сантос Жуниор.

И тут она: назовите свое реальное имя. Я говорю: Неймар. В ответ она мне говорит: не мешайте людям работать. И тут она вешает трубку...»

ВИДЕО. Неймар рассказал, как он пытался заказать еду из Макдональдса