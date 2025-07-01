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  4. ВИДЕО. Неймар рассказал, как он пытался заказать еду из Макдональдса
Бразилия
01 июля 2025, 01:41 | Обновлено 01 июля 2025, 01:47
85
0

ВИДЕО. Неймар рассказал, как он пытался заказать еду из Макдональдса

У бразильского футболиста ничего не получилось

01 июля 2025, 01:41 | Обновлено 01 июля 2025, 01:47
85
0
ВИДЕО. Неймар рассказал, как он пытался заказать еду из Макдональдса
Неймар

В соцсетях завирусилось давнее видео, на котором знаменитый бразильский футболист Неймар рассказывает, как пытался заказать еду из Макдональдса:

«Однажды я позвонил в McDonald's. Здравствуйте, что вы хотите? Привет, хочу сделать заказ.

Назовите свое имя. Я говорю: Неймар. Назовите ваше имя полностью. Неймар да Силва Сантос Жуниор.

И тут она: назовите свое реальное имя. Я говорю: Неймар. В ответ она мне говорит: не мешайте людям работать. И тут она вешает трубку...»

ВИДЕО. Неймар рассказал, как он пытался заказать еду из Макдональдса

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Неймар McDonald's юмор видео lifestyle
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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