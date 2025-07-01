ВИДЕО. Неймар рассказал, как он пытался заказать еду из Макдональдса
У бразильского футболиста ничего не получилось
В соцсетях завирусилось давнее видео, на котором знаменитый бразильский футболист Неймар рассказывает, как пытался заказать еду из Макдональдса:
«Однажды я позвонил в McDonald's. Здравствуйте, что вы хотите? Привет, хочу сделать заказ.
Назовите свое имя. Я говорю: Неймар. Назовите ваше имя полностью. Неймар да Силва Сантос Жуниор.
И тут она: назовите свое реальное имя. Я говорю: Неймар. В ответ она мне говорит: не мешайте людям работать. И тут она вешает трубку...»
ВИДЕО. Неймар рассказал, как он пытался заказать еду из Макдональдса
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