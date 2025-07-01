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  4. Лаутаро МАРТИНЕС: «Боролись за высокие цели – остались без титулов»
Клубный чемпионат мира
01 июля 2025, 01:43 |
83
0

Лаутаро МАРТИНЕС: «Боролись за высокие цели – остались без титулов»

«Интер» уступил «Флуминене» в 1/8 финала КЧС

01 июля 2025, 01:43 |
83
0
Лаутаро МАРТИНЕС: «Боролись за высокие цели – остались без титулов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал поражение команды от «Флуминенсе» (2:0) в Клубном чемпионате мира.

«В первом тайме мы точно не были собой. Пропустили гол, допускали ошибки в передачах и при приеме мяча. Соперник забил в начале матча и сразу же пошел в оборону. Защищались они грамотно и искали шансы на контратаки. Во втором тайме мы действовали лучше и выложились на полную. Для обеих команд было очень жарко. Поле также было очень сухим.

Мы были истощены ментально. Также нам не хватало игроков. Приношу извинения болельщикам и всем, кто приехал поддержать команду. Теперь уже можно думать об отдыхе и о том, чтобы начать новый сезон как можно лучше. Тренер нас очень поддерживал, даже если сегодня мы вылетели из турнира. Посыл – четкий: кто хочет остаться, тот должен остаться, кто не хочет – должен уходить. Мы играем за важный клуб и должны бороться за большие цели.

Я говорю в целом: это был долгий и изнурительный сезон, мы остались без единого титула. Это общий месседж – мы должны бороться за высокие цели. Чтобы оставаться на вершине, нужно иметь желание и быть командой, как в сезоне второй звезды. Мы должны начать именно с этого».

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клубный чемпионат мира по футболу Интер Милан Флуминенсе Лаутаро Мартинес
Александр Сильченко Источник: FC Inter News
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