Кано стал очередным возрастным аргентинским автором гола на ЧМ
Форвард Флуминенсе встал в один ряд с Месси, Ди Марией, Дзанетти и Отаменди
В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира бразильский Флуминенсе победил итальянский Интер со счетом 2:0.
Победным мячом за Флуминенсе отличился 37-летний аргентинский форвард Херман Кано.
Для нападающего бразильской команды этот гол стал знаковым. Херман Кано стал четвертым самым возрастным автором гола на клубных чемпионатах мира:
- 39 лет и 80 дней – Серхио Рамос
- 38 лет и 151 день – Луис Суарес
- 37 лет и 360 дней – Лионель Месси
- 37 лет и 148 дней – Херман Кано
- 37 лет и 134 дня – Анхель Ди Мария
- 37 лет и 127 дней – Хавьер Дзанетти
- 37 лет и 125 дней – Николас Отаменди
Интересным фактом является то, что после первых в рейтинге испанца Рамоса и уругвайца Суареса расположились аж пять аргентинских футболистов.
Germán Cano. 🇭🇺#FIFACWC pic.twitter.com/L5h2JzbQuL— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 30, 2025
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