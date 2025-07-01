Кано стал очередным возрастным аргентинским автором гола на ЧМ

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира бразильский Флуминенсе победил итальянский Интер со счетом 2:0.

Победным мячом за Флуминенсе отличился 37-летний аргентинский форвард Херман Кано.

Для нападающего бразильской команды этот гол стал знаковым. Херман Кано стал четвертым самым возрастным автором гола на клубных чемпионатах мира:

39 лет и 80 дней – Серхио Рамос

38 лет и 151 день – Луис Суарес

37 лет и 360 дней – Лионель Месси

37 лет и 148 дней – Херман Кано

37 лет и 134 дня – Анхель Ди Мария

37 лет и 127 дней – Хавьер Дзанетти

37 лет и 125 дней – Николас Отаменди

Интересным фактом является то, что после первых в рейтинге испанца Рамоса и уругвайца Суареса расположились аж пять аргентинских футболистов.