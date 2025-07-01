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  4. Кано стал очередным возрастным аргентинским автором гола на ЧМ
Клубный чемпионат мира
01 июля 2025, 01:13 |
75
0

Кано стал очередным возрастным аргентинским автором гола на ЧМ

Форвард Флуминенсе встал в один ряд с Месси, Ди Марией, Дзанетти и Отаменди

01 июля 2025, 01:13 |
75
0
Кано стал очередным возрастным аргентинским автором гола на ЧМ
FIFACWC

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира бразильский Флуминенсе победил итальянский Интер со счетом 2:0.

Победным мячом за Флуминенсе отличился 37-летний аргентинский форвард Херман Кано.

Для нападающего бразильской команды этот гол стал знаковым. Херман Кано стал четвертым самым возрастным автором гола на клубных чемпионатах мира:

  • 39 лет и 80 дней – Серхио Рамос
  • 38 лет и 151 день – Луис Суарес
  • 37 лет и 360 дней – Лионель Месси
  • 37 лет и 148 дней – Херман Кано
  • 37 лет и 134 дня – Анхель Ди Мария
  • 37 лет и 127 дней – Хавьер Дзанетти
  • 37 лет и 125 дней – Николас Отаменди

Интересным фактом является то, что после первых в рейтинге испанца Рамоса и уругвайца Суареса расположились аж пять аргентинских футболистов.

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клубный чемпионат мира по футболу Флуминенсе Интер Милан Херман Кано
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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