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Клубный чемпионат мира
01 июля 2025, 00:37 | Обновлено 01 июля 2025, 00:41
222
0

Сетка плей-офф клубного ЧМ. На кого выйдет Флуминенсе в четвертьфинале?

Соперником бразильской команды будет Манчестер Сити или Аль-Хиляль

01 июля 2025, 00:37 | Обновлено 01 июля 2025, 00:41
222
0
Сетка плей-офф клубного ЧМ. На кого выйдет Флуминенсе в четвертьфинале?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 июня прошел поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Итальянский «Интер» и бразильский «Флуминенсе» играли на Банк оф Америка Стэдиум в городе Шарлотт.

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Интер пропустил уже на 3-й минуте. Херман Кано вывел Флуминенсе вперед (1:0). В компенсированное время Флуминенсе поставил точку в матче. Эркулес Перейра забил второй гол команды на 90+3 минуте (2:0).

Флуминенсе вышел в четвертьфинал, где 4 июля сыграет против лучшей команды в поединке между Манчестер Сити и Аль-Хиляль – этот поединок пройдет 1 июля в 04:00 в Орландо.

Ранее было определено две четвертьфинальных пары: Палмейрас – Челси, ПСЖ – Бавария.

🏆 Клубный чемпионат мира 2025

1/8 финала, 30 июня. Шарлотт (США)

Интер (Италия) – Флуминенсе (Бразилия) – 0:2

Голы: Херман Кано, 3, Эркулес, 90+4

Сетка плей-офф

Инфографика

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Флуминенсе Интер Милан клубный чемпионат мира по футболу Херман Кано статистические расклады выбор редакции Аль-Хиляль Манчестер Сити
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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