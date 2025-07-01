КОСТЮК: «Не переживаю о результатах. В этот раз мне менее повезло с сеткой»

Вторая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала предстоящий старт на Уимблдонском турнире 2025:

О двух поражениях от девятой ракетки мира Эммы Наварро в первом круге на турнирах в Берлине и Бад Гомбурге: «Если честно, я рада, что все сложилось именно так, как сложилось. Считаю, что ничего в жизни не происходит просто так. Еще после матча в Париже я пересмотрела некоторые вещи, иначе начала смотреть на свой теннис и в целом на все происходящее. Поэтому я довольна тем, как справилась со всеми этими ситуациями.

Теннис – непростой вид спорта. Ты соревнуешься каждую неделю, и все может измениться буквально за несколько дней – как в лучшую сторону, так и наоборот. Это был довольно сложный период для меня. Определенную роль сыграло и то, что это был травяной сезон. Когда я приехала в Берлин, на тренировках все казалось более-менее, но во время матча – ничего не чувствовала. Было трудно вернуться в игру, я старалась, но действительно было сложно.

Впрочем, если честно, за последние два года я не выиграла ни одного матча на траве до Уимблдона. Так что я не слишком переживаю о результатах - в предыдущие годы я проигрывала не игрокам из топ-10, дважды подряд. Мне, пожалуй, в этот раз менее повезло с сеткой – была возможность провести еще один-два матча против менее рейтинговых соперниц. Но уже как есть. Я рада, что провела неделю в Лондоне, смогла подготовиться – и теперь готова к старту».

О подготовке к первому матчу на Уимблдоне, в котором сыграет против квалифаера Вероники Эрьявец: «Эта неделя была очень насыщенной – и на корте, и вне его происходило много всего. Но я рада, что смогла со всем справиться. Мы каждый день проходим через разные моменты, и самое важное – это не то, что они случаются, а то, как ты на них реагируешь, как справляешься с ними. Единственное, что меня немного радует – завтра я играю первым запуском, так что будет не так жарко. Потому что жара в последние дни просто невероятная.

Что касается первой соперницы, то честно говоря, я уже хотела знать, с кем играю, потому что турнир начался, и я не очень люблю тянуть до последнего. Особенно когда это первый круг – хочется немного «прожить» этот матч наперед: подумать о сопернице, как играть, как настроиться. Мы посмотрим ее матчи, будем настраиваться и готовиться. Надеюсь на вашу поддержку и, конечно, на положительный результат».

Костюк сыграет против Эрьявец 1 июля. Встреча начнется ориентировочно в 13:00 по Киеву.