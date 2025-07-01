Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. КОСТЮК: «Не переживаю о результатах. В этот раз мне менее повезло с сеткой»
Уимблдон
01 июля 2025, 00:15 |
382
0

КОСТЮК: «Не переживаю о результатах. В этот раз мне менее повезло с сеткой»

Марта прокомментировала предстоящий старт на Уимблдоне-2025

01 июля 2025, 00:15 |
382
0
КОСТЮК: «Не переживаю о результатах. В этот раз мне менее повезло с сеткой»
Instagram. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала предстоящий старт на Уимблдонском турнире 2025:

О двух поражениях от девятой ракетки мира Эммы Наварро в первом круге на турнирах в Берлине и Бад Гомбурге: «Если честно, я рада, что все сложилось именно так, как сложилось. Считаю, что ничего в жизни не происходит просто так. Еще после матча в Париже я пересмотрела некоторые вещи, иначе начала смотреть на свой теннис и в целом на все происходящее. Поэтому я довольна тем, как справилась со всеми этими ситуациями.

Теннис – непростой вид спорта. Ты соревнуешься каждую неделю, и все может измениться буквально за несколько дней – как в лучшую сторону, так и наоборот. Это был довольно сложный период для меня. Определенную роль сыграло и то, что это был травяной сезон. Когда я приехала в Берлин, на тренировках все казалось более-менее, но во время матча – ничего не чувствовала. Было трудно вернуться в игру, я старалась, но действительно было сложно.

Впрочем, если честно, за последние два года я не выиграла ни одного матча на траве до Уимблдона. Так что я не слишком переживаю о результатах - в предыдущие годы я проигрывала не игрокам из топ-10, дважды подряд. Мне, пожалуй, в этот раз менее повезло с сеткой – была возможность провести еще один-два матча против менее рейтинговых соперниц. Но уже как есть. Я рада, что провела неделю в Лондоне, смогла подготовиться – и теперь готова к старту».

О подготовке к первому матчу на Уимблдоне, в котором сыграет против квалифаера Вероники Эрьявец: «Эта неделя была очень насыщенной – и на корте, и вне его происходило много всего. Но я рада, что смогла со всем справиться. Мы каждый день проходим через разные моменты, и самое важное – это не то, что они случаются, а то, как ты на них реагируешь, как справляешься с ними. Единственное, что меня немного радует – завтра я играю первым запуском, так что будет не так жарко. Потому что жара в последние дни просто невероятная.

Что касается первой соперницы, то честно говоря, я уже хотела знать, с кем играю, потому что турнир начался, и я не очень люблю тянуть до последнего. Особенно когда это первый круг – хочется немного «прожить» этот матч наперед: подумать о сопернице, как играть, как настроиться. Мы посмотрим ее матчи, будем настраиваться и готовиться. Надеюсь на вашу поддержку и, конечно, на положительный результат».

Костюк сыграет против Эрьявец 1 июля. Встреча начнется ориентировочно в 13:00 по Киеву.

По теме:
Странно: безумный матч с участием пятой ракетки мира на Уимблдоне перенесен
Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2025 на 1 июля
Цицидоса едет домой. Девятая ракетка мира вылетела с Уимблдона-2025
Марта Костюк Уимблдон-2025 Вероника Эрьявец
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
Теннис | 30 июня 2025, 21:03 8
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025

Аманда Анисимова размазала на корте Юлию Путинцеву и вышла во второй раунд мейджора

Финалистке Уимблдона-2024 пришлось оформлять камбек против 402-й ракетки
Теннис | 30 июня 2025, 22:01 0
Финалистке Уимблдона-2024 пришлось оформлять камбек против 402-й ракетки
Финалистке Уимблдона-2024 пришлось оформлять камбек против 402-й ракетки

Анастасия Севастова навязала борьбу Жасмин Паолини в первом раунде мейджора

Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Теннис | 30.06.2025, 19:12
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
Бокс | 30.06.2025, 04:42
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Футбол | 30.06.2025, 08:19
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
29.06.2025, 09:20 37
Футбол
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
29.06.2025, 08:48 1
Футбол
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
30.06.2025, 09:20 2
Бокс
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
30.06.2025, 08:34 1
Футбол
Болгария – Украина. Прогноз и анонс матча Лиги наций по волейболу
Болгария – Украина. Прогноз и анонс матча Лиги наций по волейболу
29.06.2025, 10:00 17
Волейбол
Майк ТАЙСОН: «Он после тяжелых ударов возвращается, как так?»
Майк ТАЙСОН: «Он после тяжелых ударов возвращается, как так?»
30.06.2025, 02:13 1
Бокс
Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
29.06.2025, 05:12 13
Футбол
ЯСТРЕМСКАЯ: «Мне все равно, что она взяла Ролан Гаррос, что она 2-я в мире»
ЯСТРЕМСКАЯ: «Мне все равно, что она взяла Ролан Гаррос, что она 2-я в мире»
29.06.2025, 20:25 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем