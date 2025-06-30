Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2025 на 1 июля
Во вторник на корты Британии, помимо Марты, также выйдут Стародубцева и Ястремская
1 июля на Уимблдонском турнире 2025 продолжатся матчи первого раунда в мужском и женском одиночных разрядах.
Во вторник на травяных кортах Великобритании сыграют три представительницы Украины: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2025 на 1 июля
Уимблдон-2025. Одиночный разряд, 1/64 финала
Корт №16. 1-й запуск (не ранее 13:00)
Марта Костюк [26] – Вероника Эрьявец [Q]
Корт №17. 3-й запуск (не ранее 16:30)
Юлия Стародубцева – Франческа Джонс [WC]
Центральный корт. 3-й запуск (не ранее 19:00)
Даяна Ястремская – Коко Гауфф [2]
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