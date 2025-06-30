Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2025 на 1 июля

1 июля на Уимблдонском турнире 2025 продолжатся матчи первого раунда в мужском и женском одиночных разрядах.

Во вторник на травяных кортах Великобритании сыграют три представительницы Украины: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2025 на 1 июля

Уимблдон-2025. Одиночный разряд, 1/64 финала

Корт №16. 1-й запуск (не ранее 13:00)

Марта Костюк [26] – Вероника Эрьявец [Q]

Корт №17. 3-й запуск (не ранее 16:30)

Юлия Стародубцева – Франческа Джонс [WC]

Центральный корт. 3-й запуск (не ранее 19:00)

Даяна Ястремская – Коко Гауфф [2]