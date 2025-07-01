Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Шахтер мог перейти один из лучших игроков современности. Почему сорвалось
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 23:35 |
830
0

В Шахтер мог перейти один из лучших игроков современности. Почему сорвалось

«Горняки» когда-то интересовались Мохамедом Салахом

01 июля 2025, 23:35 |
830
0
В Шахтер мог перейти один из лучших игроков современности. Почему сорвалось
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохаммед Салах

Один из лучших футболистов последних лет египтянин Мохаммед Салах мог в свое время начать свою европейскую карьеру в Украинской премьер-лиге.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, Салаха предлагали подписать «Шахтеру» еще во времена его выступлений за клуб «Эль Мокаволун», однако «горняки» скептически отнеслись к этому подписанию из-за уровня египетского футбола.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран решил наказать дополнительной тренировкой капитана «горняков» Николая Матвиенко.

По теме:
ФОТО. Тренировка Шахтера. Режим трехразовых занятий в действии
Новичок Карпат: «Нас ждет тяжелый старт – матчи с Полесьем и Шахтером»
ВИДЕО. Винисиус Тобиас совершил суперсейв. Аплодировал даже Пятов
Мохамед Салах Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучшие матчи украинских клубов в еврокубках. Динамовский ужас Барселоны
Футбол | 01 июля 2025, 18:00 19
Лучшие матчи украинских клубов в еврокубках. Динамовский ужас Барселоны
Лучшие матчи украинских клубов в еврокубках. Динамовский ужас Барселоны

Начинаем серию материалов о ярких матчах наших команд в Европе после провозглашения независимости

Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Бокс | 01 июля 2025, 08:18 2
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа

Реванш состоится на Уэмбли 19 июля

К Жозе Моуриньо может переехать звездный вратарь сборной Украины
Футбол | 01.07.2025, 23:54
К Жозе Моуриньо может переехать звездный вратарь сборной Украины
К Жозе Моуриньо может переехать звездный вратарь сборной Украины
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Футбол | 01.07.2025, 07:32
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
Бокс | 01.07.2025, 00:25
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «Он после тяжелых ударов возвращается, как так?»
Майк ТАЙСОН: «Он после тяжелых ударов возвращается, как так?»
30.06.2025, 02:13 1
Бокс
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
30.06.2025, 14:05
Футбол
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
30.06.2025, 22:49 1
Теннис
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
30.06.2025, 09:20 3
Бокс
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
30.06.2025, 08:19
Футбол
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
01.07.2025, 07:51 1
Бокс
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
30.06.2025, 08:34 2
Футбол
Названы шесть команд Премьер-лиги, которые будут бороться за выживание
Названы шесть команд Премьер-лиги, которые будут бороться за выживание
30.06.2025, 16:35 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем