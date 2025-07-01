В Шахтер мог перейти один из лучших игроков современности. Почему сорвалось

Один из лучших футболистов последних лет египтянин Мохаммед Салах мог в свое время начать свою европейскую карьеру в Украинской премьер-лиге.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, Салаха предлагали подписать «Шахтеру» еще во времена его выступлений за клуб «Эль Мокаволун», однако «горняки» скептически отнеслись к этому подписанию из-за уровня египетского футбола.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран решил наказать дополнительной тренировкой капитана «горняков» Николая Матвиенко.