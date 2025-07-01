В Шахтер мог перейти один из лучших игроков современности. Почему сорвалось
«Горняки» когда-то интересовались Мохамедом Салахом
Один из лучших футболистов последних лет египтянин Мохаммед Салах мог в свое время начать свою европейскую карьеру в Украинской премьер-лиге.
По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, Салаха предлагали подписать «Шахтеру» еще во времена его выступлений за клуб «Эль Мокаволун», однако «горняки» скептически отнеслись к этому подписанию из-за уровня египетского футбола.
Ранее сообщалось, что новый главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран решил наказать дополнительной тренировкой капитана «горняков» Николая Матвиенко.
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