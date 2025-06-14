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  4. Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 04:45 |
916
1

Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок

Арда вспомнил поступок капитана Николая Матвиенко

14 июня 2025, 04:45 |
916
1
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
ФК Шахтер. Арда Туран

Новоиспеченный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран решил наказать дополнительными тренировками капитана «горняков» Николая Матвиенко.

– Сейчас мы говорили о Премьер-лиге Украины, но что вы знаете об Украине и бывали ли вы когда-нибудь в нашей стране?

– С молодежными сборными я был в Украине. И с национальной сборной тоже. А Матвиенко прислал мне фотографию с матча, который они выиграли. Кстати, его ждет за это дополнительная тренировка. Я знаю, что «Динамо» (Киев) является важным соперником. Я очень уважаю их. Но моя цель – никогда больше не дать им стать чемпионами Украины. Но когда мы можем играть друг против друга, мы можем учиться друг у друга и уважать друг друга. И то, что нам нужно в нашей стране, я снова говорю о нашей стране Украине, нам это нужно. Перед победой или поражением. Делать людей счастливыми. Я на сто процентов хочу победить, я хочу сделать все возможное, но мы не должны забывать о сути жизни.

Ранее новый тренер «Шахтера» рассказал, когда планирует поговорить с Ахметовым.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: ФК Шахтер Донецк
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Перший Серед Рівних
Нещасні гравці Шахтаря, получати від Турана будуть по повній, всі бразильці потікають за кордон через пару місяців.
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