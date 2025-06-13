Новый тренер Шахтера рассказал, когда планирует поговорить с Ахметовым

Наставник Шахтера Арда Туран признал, что еще не разговаривал с владельцем клуба Ринатом Ахметовым, однако надеется увидеть его после завоевания трофеев в новом сезоне.

«Думаю, пообщаемся с Ахметовым на тренировочном сборе, предсезонном тренировочном сборе. Но что позитивно здесь, когда организация клуба на сто процентов хороша – тебе не нужно каждый день разговаривать с президентом. Поэтому думаю, что мы поговорим с ним после достижений, побед и трофеев, которые одержим».

«Я хочу подчеркнуть, что, начиная с Дарио, господина Палкина, вас, которые есть здесь у меня дома, всех групп команды в WhatsApp, которые вы создали, я чувствую любовь. Если мы любим то, что делаем, мы добьемся больших результатов. Поэтому я очень счастлив быть в «Шахтере», – сказал Туран.