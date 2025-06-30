30 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Интер Милан (Италия) и Флуминенсе (Бразилия).

Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Арена, которая вмещает 74,867 зрителей, заполнена меньше чем на половину.

Флуминенсе первым забил в этом поединке. На 3-й минуте отличился Герман Кано. Финалист Лиги чемпионов 2024/25 уступает 0:1.

Победитель противостояния в четвертьфинале КЧМ-2025 поборется либо против Манчестер Сити, либо против ФК Аль-Хиляль.

ФОТО. Финалист ЛЧ проводит матч 1/8 финала КЧМ на полупустом стадионе