ФОТО. Финалист ЛЧ проводит матч 1/8 финала КЧМ на полупустом стадионе
30 июня Интер играет против Флуминенсе на старте плей-офф клубного чемпионата мира
30 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Интер Милан (Италия) и Флуминенсе (Бразилия).
Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Арена, которая вмещает 74,867 зрителей, заполнена меньше чем на половину.
Флуминенсе первым забил в этом поединке. На 3-й минуте отличился Герман Кано. Финалист Лиги чемпионов 2024/25 уступает 0:1.
Победитель противостояния в четвертьфинале КЧМ-2025 поборется либо против Манчестер Сити, либо против ФК Аль-Хиляль.
ФОТО. Финалист ЛЧ проводит матч 1/8 финала КЧМ на полупустом стадионе
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