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Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 22:36 | Обновлено 30 июня 2025, 22:40
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0

ФОТО. Финалист ЛЧ проводит матч 1/8 финала КЧМ на полупустом стадионе

30 июня Интер играет против Флуминенсе на старте плей-офф клубного чемпионата мира

30 июня 2025, 22:36 | Обновлено 30 июня 2025, 22:40
555
0
ФОТО. Финалист ЛЧ проводит матч 1/8 финала КЧМ на полупустом стадионе
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Интер Милан (Италия) и Флуминенсе (Бразилия).

Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Арена, которая вмещает 74,867 зрителей, заполнена меньше чем на половину.

Флуминенсе первым забил в этом поединке. На 3-й минуте отличился Герман Кано. Финалист Лиги чемпионов 2024/25 уступает 0:1.

Победитель противостояния в четвертьфинале КЧМ-2025 поборется либо против Манчестер Сити, либо против ФК Аль-Хиляль.

ФОТО. Финалист ЛЧ проводит матч 1/8 финала КЧМ на полупустом стадионе

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фото болельщики фанаты Интер Милан Флуминенсе клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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