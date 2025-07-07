Арсен ВЕНГЕР: «Это самое ужасное, что я видел в футболе»

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер вспомнил ужасную травму экс-хавбека «канониров» Санти Касорлы в 2017 году.

«Это самая ужасная травма, которую я видел в футболе. Все началось с боли в ахилловом суставе, и со временем боль ухудшалась. Я знал, как сильно Санти любит играть в футбол и любит быть на поле каждый день, и мне очень жаль, что с ним это случилось, потому что это ужасно», — сказал Венгер.

Ранее бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал двух футболистов, которые могут выиграть Золотой мяч вместо звезды «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.