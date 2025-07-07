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  4. Арсен ВЕНГЕР: «Это самое ужасное, что я видел в футболе»
Англия
07 июля 2025, 02:14 |
296
0

Арсен ВЕНГЕР: «Это самое ужасное, что я видел в футболе»

Тренер вспомнил травму Санти Касорлы

07 июля 2025, 02:14 |
296
0
Арсен ВЕНГЕР: «Это самое ужасное, что я видел в футболе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер вспомнил ужасную травму экс-хавбека «канониров» Санти Касорлы в 2017 году.

«Это самая ужасная травма, которую я видел в футболе. Все началось с боли в ахилловом суставе, и со временем боль ухудшалась. Я знал, как сильно Санти любит играть в футбол и любит быть на поле каждый день, и мне очень жаль, что с ним это случилось, потому что это ужасно», — сказал Венгер.

Ранее бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал двух футболистов, которые могут выиграть Золотой мяч вместо звезды «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

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Санти Касорла Арсен Венгер травма ахилла травма чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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