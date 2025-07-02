Сколько Роналду зарабатывает в Аль-Насре за одну секунду? Цифры впечатляют

Саудовский «Аль-Наср» официально объявил о продлении контракта с легендарным португальским нападающим Криштиану Роналду.

Новое соглашение с 40-летним футболистом будет действовать в течение двух следующих сезонов.

Отмечается, что португальская звезда будет зарабатывать колоссальные 208 миллионов евро в год, он также получит 30 миллионов евро бонуса за продление.

Отмечается, что Роналду будет зарабатывать около 7 евро в секунду, более 400 евро в минуту и около 600 000 евро в день. Это абсолютные рекордные цифры в истории футбола.

В этом сезоне Роналду провел 41 матч, забил 35 голов и сделал 4 ассиста.