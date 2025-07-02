Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сколько Роналду зарабатывает в Аль-Насре за одну секунду? Цифры впечатляют
Саудовская Аравия
02 июля 2025, 00:30 |
553
1

Сколько Роналду зарабатывает в Аль-Насре за одну секунду? Цифры впечатляют

Португалец недавно подписал с клубом новый контракт

02 июля 2025, 00:30 |
553
1
Сколько Роналду зарабатывает в Аль-Насре за одну секунду? Цифры впечатляют
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Саудовский «Аль-Наср» официально объявил о продлении контракта с легендарным португальским нападающим Криштиану Роналду.

Новое соглашение с 40-летним футболистом будет действовать в течение двух следующих сезонов.

Отмечается, что португальская звезда будет зарабатывать колоссальные 208 миллионов евро в год, он также получит 30 миллионов евро бонуса за продление.

Отмечается, что Роналду будет зарабатывать около 7 евро в секунду, более 400 евро в минуту и около 600 000 евро в день. Это абсолютные рекордные цифры в истории футбола.

В этом сезоне Роналду провел 41 матч, забил 35 голов и сделал 4 ассиста.

По теме:
Гвардиола восхищен. Манчестер Сити нацелился на голкипера
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала молодого хавбека Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ определился с будущим легионера, которого признали лучшим
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд продление контракта финансы чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Шахтер мог перейти один из лучших игроков современности. Почему сорвалось
Футбол | 01 июля 2025, 23:35 0
В Шахтер мог перейти один из лучших игроков современности. Почему сорвалось
В Шахтер мог перейти один из лучших игроков современности. Почему сорвалось

«Горняки» когда-то интересовались Мохамедом Салахом

ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
Бокс | 01 июля 2025, 00:25 2
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»

Дерек отказался драться против Мозеса Итаумы

Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Футбол | 01.07.2025, 15:30
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Война | 01.07.2025, 09:00
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Стародубцева с камбеком одолела британку и вышла в 1/32 финала Уимблдона
Теннис | 01.07.2025, 19:25
Стародубцева с камбеком одолела британку и вышла в 1/32 финала Уимблдона
Стародубцева с камбеком одолела британку и вышла в 1/32 финала Уимблдона
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
roman75zpr
Рокфеллер и Гетти были бы в шоке, что можно так зарабатывать)   
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
01.07.2025, 07:32 3
Футбол
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
30.06.2025, 19:12 2
Теннис
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
01.07.2025, 08:18 2
Бокс
Хаби Алонсо впервые выставил игрока Реала на трансфер. Он ему не нужен
Хаби Алонсо впервые выставил игрока Реала на трансфер. Он ему не нужен
30.06.2025, 00:59
Футбол
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
30.06.2025, 07:44 4
Футбол
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
30.06.2025, 08:19
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
01.07.2025, 09:32
Бокс
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
30.06.2025, 09:20 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем