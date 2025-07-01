Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби АЛОНСО: «Я впечатлен игрой этого футболиста»
Испания
01 июля 2025, 18:48 |
585
0

Хаби АЛОНСО: «Я впечатлен игрой этого футболиста»

Испанец похвалил игру Гонсало Гарсии

01 июля 2025, 18:48 |
585
0
Хаби АЛОНСО: «Я впечатлен игрой этого футболиста»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо остался приятно впечатлен игрой нападающего Гонсало Гарсии, который впервые получил регулярное игровое время в «Реале» на клубном чемпионате мира 2025.

«Я уже давно слежу за этим игроком. Я наблюдал за всей «Кастилией», не только за Гонсало. Скажу вам честно, я впечатлен тем, как играет этот футболист», — признался Алонсо.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.

По теме:
Лучшие матчи украинских клубов в еврокубках. Динамовский ужас Барселоны
Ювентус может сравняться с Реалом по количеству побед в очных встречах
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Гонсало Гарсия Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Шахтера: «Не планирую возвращение в Украину. Вопрос безопасности»
Футбол | 01 июля 2025, 18:21 0
Экс-игрок Шахтера: «Не планирую возвращение в Украину. Вопрос безопасности»
Экс-игрок Шахтера: «Не планирую возвращение в Украину. Вопрос безопасности»

Кривцов не собирается возвращаться в Украину

Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Война | 01 июля 2025, 09:00 0
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу

Александру Шишкову было 42 года

Аномальная жара и кашель. Костюк сенсационно проиграла на старте Уимблдона
Теннис | 01.07.2025, 15:16
Аномальная жара и кашель. Костюк сенсационно проиграла на старте Уимблдона
Аномальная жара и кашель. Костюк сенсационно проиграла на старте Уимблдона
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
Футбол | 01.07.2025, 07:10
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
Теннис | 30.06.2025, 22:49
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
29.06.2025, 21:27 4
Футбол
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
01.07.2025, 00:25 2
Бокс
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
01.07.2025, 07:51 1
Бокс
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
30.06.2025, 08:19
Футбол
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
01.07.2025, 08:18 2
Бокс
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
30.06.2025, 07:44 4
Футбол
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
30.06.2025, 06:23 1
Футбол
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
29.06.2025, 22:12 26
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем