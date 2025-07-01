Хаби АЛОНСО: «Я впечатлен игрой этого футболиста»
Испанец похвалил игру Гонсало Гарсии
Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо остался приятно впечатлен игрой нападающего Гонсало Гарсии, который впервые получил регулярное игровое время в «Реале» на клубном чемпионате мира 2025.
«Я уже давно слежу за этим игроком. Я наблюдал за всей «Кастилией», не только за Гонсало. Скажу вам честно, я впечатлен тем, как играет этот футболист», — признался Алонсо.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.
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