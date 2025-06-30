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Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 20:57 | Обновлено 30 июня 2025, 21:07
513
0

Эпидемия травм. Уже пятый игрок покинул Интер перед плей-офф КЧМ-2025

Давиде Фраттези не поможет миланской команде в матче против Флуминенсе

30 июня 2025, 20:57 | Обновлено 30 июня 2025, 21:07
513
0
Эпидемия травм. Уже пятый игрок покинул Интер перед плей-офф КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Фраттези

Полузащитник «Интера» Давиде Фраттези досрочно покинул расположение команды на клубном чемпионате мира и возвращается в Милан.

Итальянский футболист на протяжении нескольких дней тренировался индивидуально на базе Шарлотт в США, но полностью восстановиться после мышечной травмы так и не смог. Медицинский штаб клуба принял решение не рисковать и отправить игрока на лечение в Италию.

Фраттези пропустит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025, в котором «Интер» сыграет против бразильского «Флуминенсе».

Давиде стал пятым футболистом «Интера», покинувшим лагерь команды. Ранее домой вернулись Хакан Чалханоглу, Янн Биссек, Петр Зелиньски и Бенжамен Павар.

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клубный чемпионат мира по футболу Давиде Фраттези Интер Милан Флуминенсе травма Хакан Чалханоглу Янн-Аурель Биссек Петр Зелиньски Бенжамен Павар
Николай Степанов Источник: La Gazzetta dello Sport
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