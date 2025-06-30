Эпидемия травм. Уже пятый игрок покинул Интер перед плей-офф КЧМ-2025

Полузащитник «Интера» Давиде Фраттези досрочно покинул расположение команды на клубном чемпионате мира и возвращается в Милан.

Итальянский футболист на протяжении нескольких дней тренировался индивидуально на базе Шарлотт в США, но полностью восстановиться после мышечной травмы так и не смог. Медицинский штаб клуба принял решение не рисковать и отправить игрока на лечение в Италию.

Фраттези пропустит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025, в котором «Интер» сыграет против бразильского «Флуминенсе».

Давиде стал пятым футболистом «Интера», покинувшим лагерь команды. Ранее домой вернулись Хакан Чалханоглу, Янн Биссек, Петр Зелиньски и Бенжамен Павар.