Эпидемия травм. Уже пятый игрок покинул Интер перед плей-офф КЧМ-2025
Давиде Фраттези не поможет миланской команде в матче против Флуминенсе
Полузащитник «Интера» Давиде Фраттези досрочно покинул расположение команды на клубном чемпионате мира и возвращается в Милан.
Итальянский футболист на протяжении нескольких дней тренировался индивидуально на базе Шарлотт в США, но полностью восстановиться после мышечной травмы так и не смог. Медицинский штаб клуба принял решение не рисковать и отправить игрока на лечение в Италию.
Фраттези пропустит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025, в котором «Интер» сыграет против бразильского «Флуминенсе».
Давиде стал пятым футболистом «Интера», покинувшим лагерь команды. Ранее домой вернулись Хакан Чалханоглу, Янн Биссек, Петр Зелиньски и Бенжамен Павар.
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