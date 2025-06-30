Клубный чемпионат мира30 июня 2025, 21:17 | Обновлено 30 июня 2025, 21:59
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Интер и Флуминенсе определили стартовые составы на матч 1/8 финала КЧМ
30 июня в 22:00 состоится поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира.
30 июня 2025, 21:17 | Обновлено 30 июня 2025, 21:59
295
0
30 июня в 22:00 состоится поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира.
Итальянский «Интер» и бразильский «Флуминенсе» сыграют на Банк оф Америка Стэдиум в городе Шарлотт.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победитель матча выйдет в четвертьфинал, где сыграет против лучшей команды в поединке между Манчестер Сити и Аль-Хиляль.
Интер и Флуминенсе определили стартовые составы на матч 1/8 финала КЧМ
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