30 июня в 22:00 состоится поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Итальянский «Интер» и бразильский «Флуминенсе» сыграют на Банк оф Америка Стэдиум в городе Шарлотт.

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Победитель матча выйдет в четвертьфинал, где сыграет против лучшей команды в поединке между Манчестер Сити и Аль-Хиляль.

Интер и Флуминенсе определили стартовые составы на матч 1/8 финала КЧМ