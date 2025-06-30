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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 20:41 | Обновлено 30 июня 2025, 21:06
371
0

ВИДЕО. Успел перезагрузиться и готов работать. Пихаленок рассказал о сборах

Полузащитник столичного клуба поделился впечатлениями

30 июня 2025, 20:41 | Обновлено 30 июня 2025, 21:06
371
0
ВИДЕО. Успел перезагрузиться и готов работать. Пихаленок рассказал о сборах
ФК Динамо. Александр Пихаленок

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок поделился первыми впечатлениями от старта летнего сбора.

– Первый день тренировочного сбора позади. Как оценишь свое самочувствие после двух тренировок?

– Немного устали, но на сборах это нормально. Подготовка продолжается, у нас впереди очень много работы. Уже ждем контрольных матчей, потому что по ним успели соскучиться.

– В Австрии сейчас жаркая погода. Как переносите высокую температуру воздуха?

– Если честно, думали, что в Австрии будет немного прохладнее. Но такое ощущение, что здесь намного теплее, чем в Киеве (улыбается). Например, сегодня на солнце показывало 36–37 градусов... Но это сборы, все нормально. Независимо от погоды, нужно подготовиться сначала к контрольным матчам, а через спарринги – и к официальным играм.

– Тебе, наверное, немного сложнее, чем другим, поскольку ты был в расположении сборной Украины. Есть чувство усталости или, наоборот, еще большее желание работать?

– Успел перезагрузиться, так что готов работать. Сейчас усталость есть у всех, но я решил немного раньше выйти из отпуска. Действительно, сборники присоединились позже, но думаю, неделя – дней десять, и все будем уже в одинаковых физических кондициях.

– Ты выбрал новый игровой номер – восьмой, который раньше был у Шепелева. Почему остановил свой выбор на нем?

– Мне нравится этот номер. В «Днепре-1» я тоже сначала играл под 76-м, а потом перешел на 8-й, также раньше в молодежных командах выступал под восьмым номером.

– Некоторые сравнивают тебя с Андресом Иньестой, который тоже в «Барселоне» носил восьмой номер...

– Да нет, мне на самом деле далеко до него (улыбается).

– А с каким игроком ты бы сравнил свой стиль игры?

– Так сложно сказать. В Европе играют футболисты мирового уровня, выступают в топ-клубах. Мне нравился Тони Кроос, но он уже завершил карьеру. В целом, в каждой европейской команде можно выделить кого-то из центра поля. Сейчас мне нравится тройка в центре поля у ПСЖ – Фабиан Руис, Рубен Невеш и Витинья.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Александр Пихаленок видео
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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