ВИДЕО. Успел перезагрузиться и готов работать. Пихаленок рассказал о сборах
Полузащитник столичного клуба поделился впечатлениями
Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок поделился первыми впечатлениями от старта летнего сбора.
– Первый день тренировочного сбора позади. Как оценишь свое самочувствие после двух тренировок?
– Немного устали, но на сборах это нормально. Подготовка продолжается, у нас впереди очень много работы. Уже ждем контрольных матчей, потому что по ним успели соскучиться.
– В Австрии сейчас жаркая погода. Как переносите высокую температуру воздуха?
– Если честно, думали, что в Австрии будет немного прохладнее. Но такое ощущение, что здесь намного теплее, чем в Киеве (улыбается). Например, сегодня на солнце показывало 36–37 градусов... Но это сборы, все нормально. Независимо от погоды, нужно подготовиться сначала к контрольным матчам, а через спарринги – и к официальным играм.
– Тебе, наверное, немного сложнее, чем другим, поскольку ты был в расположении сборной Украины. Есть чувство усталости или, наоборот, еще большее желание работать?
– Успел перезагрузиться, так что готов работать. Сейчас усталость есть у всех, но я решил немного раньше выйти из отпуска. Действительно, сборники присоединились позже, но думаю, неделя – дней десять, и все будем уже в одинаковых физических кондициях.
– Ты выбрал новый игровой номер – восьмой, который раньше был у Шепелева. Почему остановил свой выбор на нем?
– Мне нравится этот номер. В «Днепре-1» я тоже сначала играл под 76-м, а потом перешел на 8-й, также раньше в молодежных командах выступал под восьмым номером.
– Некоторые сравнивают тебя с Андресом Иньестой, который тоже в «Барселоне» носил восьмой номер...
– Да нет, мне на самом деле далеко до него (улыбается).
– А с каким игроком ты бы сравнил свой стиль игры?
– Так сложно сказать. В Европе играют футболисты мирового уровня, выступают в топ-клубах. Мне нравился Тони Кроос, но он уже завершил карьеру. В целом, в каждой европейской команде можно выделить кого-то из центра поля. Сейчас мне нравится тройка в центре поля у ПСЖ – Фабиан Руис, Рубен Невеш и Витинья.
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