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30 июня 2025, 20:24 | Обновлено 30 июня 2025, 20:25
312
1

ФОТО. Как одевается Влада Зинченко. И сколько стоят её вещи

Влада Зинченко любит выглядеть стильно

30 июня 2025, 20:24 | Обновлено 30 июня 2025, 20:25
312
1
ФОТО. Как одевается Влада Зинченко. И сколько стоят её вещи
Instagram. Александр и Влада Зинченко

Влада Зинченко, супруга футболиста «Арсенала» и сборной Украины Александра Зинченко, вновь поразила подписчиков стильным образом.

Журналистка поделилась фото из отпуска в Бодруме, где отдыхает с семьёй.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На снимках Влада демонстрирует образ в стиле Барби от украинского бренда.

Аксессуары — включая сумку стоимостью около 90 тысяч гривен — привлекли внимание более 670 тысяч подписчиков в Instagram.

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фото Влада Зинченко (Седан) Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Олег
Кому ви б!!!!дь свои губи виставляете ????!!!!
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