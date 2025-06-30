Другие новости30 июня 2025, 20:24 | Обновлено 30 июня 2025, 20:25
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ФОТО. Как одевается Влада Зинченко. И сколько стоят её вещи
Влада Зинченко любит выглядеть стильно
30 июня 2025, 20:24 | Обновлено 30 июня 2025, 20:25
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Влада Зинченко, супруга футболиста «Арсенала» и сборной Украины Александра Зинченко, вновь поразила подписчиков стильным образом.
Журналистка поделилась фото из отпуска в Бодруме, где отдыхает с семьёй.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На снимках Влада демонстрирует образ в стиле Барби от украинского бренда.
Аксессуары — включая сумку стоимостью около 90 тысяч гривен — привлекли внимание более 670 тысяч подписчиков в Instagram.
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Кому ви б!!!!дь свои губи виставляете ????!!!!
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