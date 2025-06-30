ФОТО. Как одевается Влада Зинченко. И сколько стоят её вещи

Влада Зинченко, супруга футболиста «Арсенала» и сборной Украины Александра Зинченко, вновь поразила подписчиков стильным образом.

Журналистка поделилась фото из отпуска в Бодруме, где отдыхает с семьёй.

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На снимках Влада демонстрирует образ в стиле Барби от украинского бренда.

Аксессуары — включая сумку стоимостью около 90 тысяч гривен — привлекли внимание более 670 тысяч подписчиков в Instagram.