ФОТО. Ламин Ямаль выбрал новое место для отдыха. И снова – Испания

Ламин Ямаль вновь выложил снимок из самолёта в Instagram-сторис.

На этот раз 17-летний футболист «Барселоны» направляется в Марбелью — курорт на юге Испании.

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Игрок активно проводит отпуск: ранее он уже отдыхал в Италии, Бразилии и на Ибице.

В мае Ямаль продлил контракт с клубом до 2031 года.

В прошлом сезоне он сыграл 55 матчей, забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.