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30 июня 2025, 19:37 |
594
0

ФОТО. Ламин Ямаль выбрал новое место для отдыха. И снова – Испания

Ламин Ямаль направляется в новую локацию

30 июня 2025, 19:37 |
594
0
ФОТО. Ламин Ямаль выбрал новое место для отдыха. И снова – Испания
Instagram. Ламин Ямаль и Неймар

Ламин Ямаль вновь выложил снимок из самолёта в Instagram-сторис.

На этот раз 17-летний футболист «Барселоны» направляется в Марбелью — курорт на юге Испании.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Игрок активно проводит отпуск: ранее он уже отдыхал в Италии, Бразилии и на Ибице.

В мае Ямаль продлил контракт с клубом до 2031 года.

В прошлом сезоне он сыграл 55 матчей, забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.

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фото lifestyle Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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