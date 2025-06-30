Другие новости30 июня 2025, 19:37 |
594
0
ФОТО. Ламин Ямаль выбрал новое место для отдыха. И снова – Испания
Ламин Ямаль направляется в новую локацию
30 июня 2025, 19:37 |
594
0
Ламин Ямаль вновь выложил снимок из самолёта в Instagram-сторис.
На этот раз 17-летний футболист «Барселоны» направляется в Марбелью — курорт на юге Испании.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Игрок активно проводит отпуск: ранее он уже отдыхал в Италии, Бразилии и на Ибице.
В мае Ямаль продлил контракт с клубом до 2031 года.
В прошлом сезоне он сыграл 55 матчей, забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 июня 2025, 12:38 7
Sport.ua – о перестройке «красных» в связи с приходом самого дорогого немца в истории
Футбол | 30 июня 2025, 08:34 1
Лионель Месси опубликовал пост в Instagram
Футбол | 30.06.2025, 19:21
Бокс | 30.06.2025, 09:20
Футбол | 30.06.2025, 07:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.06.2025, 07:26 7
29.06.2025, 08:48 1
29.06.2025, 00:38 3
29.06.2025, 21:27 2
28.06.2025, 21:30 21
28.06.2025, 22:08 2
29.06.2025, 08:20 4
29.06.2025, 00:55 2